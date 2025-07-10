2025 YOİKK Eylem Planı Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

2025 YOİKK Eylem Planı Yayınlandı

10.07.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YOİKK, Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla 2025 Yılı Eylem Planı'nı yayımladı.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı yayımlandı.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı 'www.yoikk.gov.tr' adresinde yayınlandı. YOİKK, Türkiye'nin yatırım ortamını daha öngörülebilir, rekabetçi ve yatırımcı dostu bir yapıya kavuşturma hedefiyle oluşturuldu. Özel sektör yatırımlarını desteklemek, yatırım süreçlerini kolaylaştırmak, yapısal reformları kamu-özel sektör iş birliğiyle hayata geçirmek, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yasal, idari ve bürokratik sorunlara çözüm üretmek, sürdürülebilir iş ve istihdam imkanlarını güçlendirmek ve ihracat odaklı üretimi teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yatırım ortamına yönelik yasal ve idari reform süreci ve teknik çalışmalar, üst düzey kamu-özel sektör diyaloğunun sağlandığı YOİKK toplantılarında stratejik bir bakış açısıyla istişare edilmektedir. Bu kapsamda son olarak 29 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen YOİKK toplantısında, 2024 yılı Eylem Planı kapsamında kaydedilen ilerlemeler değerlendirildi, 2025 yılı YOİKK Eylem Planının nihai hale gelmesine yönelik süreç neticelendirildi.

2024 yılı boyunca YOİKK Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar, katılımcı bir yaklaşımla ilerleyip çeşitli alanlarda önemli çıktılarla sonuçlandı. Toplam 57 eylemin yer aldığı 2024 yılı Eylem Planında 37 eylem başarıyla tamamlandı, kalan eylemlerden 17'sinde ise yüzde 60'ın üzerinde bir tamamlanma oranı sağlandı. Bu süreçte; Sanayide Dönüşüm, Yeşil Enerji ve İklim, Dijital Ekonomi Düzenlemeleri, Lojistik ve İletişim Altyapısı, Teknogirişim Ekosistemi, Nitelikli İş Gücü ile Yatırım Kolaylığı ve Öngörülebilirliği eksenlerinde yatırım ortamını doğrudan etkileyen somut adımlar hayata geçirildi.

Yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu

2024 yılında elde edilen çıktılar ve reform sürecinde kaydedilen ilerlemeler de dikkate alınarak şekillendirilen 2025 Yılı YOİKK Eylem Planı ise; 12'nci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu başta olmak üzere üst politika ve strateji belgeleriyle uyum gözetilerek ve özel sektörün yatırım ortamına ilişkin talep ve ihtiyaçları esas alınarak oluşturuldu. 10 Temmuz tarihinde www.yoikk.gov.tr adresinde yayımlanarak yürürlüğe alınan Eylem Planı, toplam 39 eylemden oluşuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Finans, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2025 YOİKK Eylem Planı Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin dondurucuda bulunan bebek cesedinde korkunç sır çözüldü Derin dondurucuda bulunan bebek cesedinde korkunç sır çözüldü
Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel’e büyük sürpriz O şarkıyla büyük beğeni topladı Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'e büyük sürpriz! O şarkıyla büyük beğeni topladı
“İBB yargılanmaları TRT’de yayınlansın“ teklifine Erdoğan’dan yanıt "İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
Polat çiftinin yargılandığı davada şirketlerle ilgili kayyum kararı Polat çiftinin yargılandığı davada şirketlerle ilgili kayyum kararı
TFF açıkladı Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
F1’de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull’daki 20 yıllık görevinden alındı F1'de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull'daki 20 yıllık görevinden alındı
Passolig kaldırıldı mı Merak edilen soru açıklığa kavuştu Passolig kaldırıldı mı? Merak edilen soru açıklığa kavuştu
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Gözler cuma gününde İşte PKK’nın silah bırakacağı köy Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu Mutlu eden o kare geldi Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi

10:12
MHP’li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
16:52
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:20
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
16:07
Bir dönem Giresunspor’daydı Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
16:06
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
16:03
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
15:54
İzmir’in efsane kulübü Altay’da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok
İzmir'in efsane kulübü Altay'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok
15:38
Boğaz’daki kaçak yapılar için yıkım kararı Aralarında ünlü oteller de var
Boğaz'daki kaçak yapılar için yıkım kararı! Aralarında ünlü oteller de var
15:36
CHP’li meclis üyeleri peş peşe istifa etti Belediye Başkanına ağır sözler
CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
15:17
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu Mutlu eden o kare geldi
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi
15:07
Gözler cuma gününde İşte PKK’nın silah bırakacağı köy
Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
15:05
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 11:33:22. #7.11#
SON DAKİKA: 2025 YOİKK Eylem Planı Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.