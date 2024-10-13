21 Yılın Ardından Düğün Gibi Emeklilik - Son Dakika
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21 Yılın Ardından Düğün Gibi Emeklilik

21 Yılın Ardından Düğün Gibi Emeklilik

Beyşehir'de banka çalışanı Berna Tuza Yüksel, 21 yıllık mesleğine davul zurna ile veda etti.

13.10.2024 14:57
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir banka çalışanı, senelerdir mesai yaptığı banka şubesi önünde çalan davul zurna eşliğinde meslektaşlarıyla oynayarak 21 yıldır sürdürdüğü mesleğine veda etti.

Beyşehir ilçe merkezindeki bir bankada 21 yıldır farklı tüm birimlerinde çalışan Berna Tuza Yüksel, hayali olan emekliliğe kavuşmayı farklı bir şekilde kutlamak istedi. Banka şubesi önüne gelen davul ve zurna ekibinin çaldığı türkülerle atılan konfetiler eşliğinde meslektaşlarıyla ve programa gelen vatandaşlarla oynayıp 49 yaşında gelen emekliliğini kutlayan Berna Tuza Yüksel, "21 yıl boyunca çalıştım, azmettim, başardım, şu an itibariyle emekli oluyorum" diye konuştu.

"Tüm halkla beraber vedalaşarak bir emeklilik planladım"

"Klasik bir çiçekle gitmeyeyim, dedim" diyerek neden böyle bir kutlama programı gerçekleştirdiğini de anlatan Yüksel, "Sonuçta 1998'den beri Beyşehir'de yaşıyorum, Beyşehir'deki herkesi tanıyorum. Herkes de beni tanıyor. O yüzden böyle güzel, tüm halkla beraber vedalaşarak bir emeklilik planladım. Çok da güzel oldu. Emeklilik hayatımda mümkün olduğunca çocuklarımla ilgilenmeyi düşünüyorum. Okul, ev, çocuklarım, yeter" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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