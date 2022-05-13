23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali, Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali, Renkli Görüntülere Sahne Oldu

13.05.2022 17:50
23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali, Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kumluca’da düzenlenen 23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında yapılan acı biber yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Kumluca'da düzenlenen 23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında yapılan acı biber yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Narenciye Mahallesi Orhan Okulu caddesindeki Yörük çadırları yerleşkesinde düzenlenen acı biber yeme yarışması öncesi, jüri üyeleri tarafından hassas terazilerde tartılan acı biberler yarışmacılara teslim edildi.

Yarışmaya 2'si kadın 11 yarışmacı katılırken, yarışmacılara biberlerin acısını gidermesi için Kumluca'da yetiştirilen domates ile ayran ve su ikram edildi. İki grupta gerçekleştirilen ve üç dakika süre verilen yarışmada, yarışmacılar en fazla acı biberi yiyebilmek için mücadele etti.

Yarışma sonunda üç dakikada 285 gram acı biber yiyen Adnan Arslantaş birinci, 260 gram acı biber yiyen Özlem Yorgancı ve İzzettin Bingöl ikinci, 255 gram acı biber yiyen Burhan Karip ise üçüncü oldu. Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacılara Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu tarafından para ödülü verilirken, diğer yarışmacılara da çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Yarışmada birinci olan Adnan Arslantaş, çocukluğundan bu yana acı biber yediğini kendisinin şeker hastası olması nedeniyle yediği acı biberler sayesinde şekerini dengelediği için günlük yaşamında da sürekli acı biber yediğini söyledi.

Mustafa Köleoğlu  ise "Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca'mızda acı biber yeme yarışmasıydı. Biz burada kendimiz ürettiğimiz biberlerimizi yetiştirirken yediğimiz için acıya dayanaklıyız. Şampiyonumuza özel ödüllerimiz oldu. Sağlıklı gıdanın Kumluca'da yaşamak bir ayrıcalıktır. Herkesi sağlıklı gıdalarımızı yetiştirdiğimiz Kumluca'mıza bekliyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Uluslarası Misafirler 23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Şenlikleri'nde Uluslarası Misafirler 23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Şenlikleri'nde Palandöken'de Engelliler Şenliği renkli görüntülere sahne oldu Palandöken'de Engelliler Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel 23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali, Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
16:49 Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar "kovulup tutuklandı"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 17:55:12. #1.13#
SON DAKİKA: 23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali, Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement