23 Nisan Kutlamaları Bayburt\'ta

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Bayburt Milli Eğitim Müdürü ve beraberindeki heyet, Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti.

Makam koltuğunu temsili olarak Bayburt Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Aslı Berrak Tüysüz'e devreden Vali Eldivan, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, tüm çocuklara başarı ve mutluluk temennilerinde bulundu. - BAYBURT