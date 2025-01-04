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25 Yıl Sonra Özgürlük

25 Yıl Sonra Özgürlük

Suriye'de 25 yıl hapis yatan Türk Muhammed Dertli, özgürlüğüne kavuştu ve yaşadıklarını anlattı.

04.01.2025 10:54
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Suriye'de 35 yaşındayken rejim tarafından hapse atılan ve Esad'ın devrilmesinin ardından 61 yaşında özgürlüğüne kavuşan Türk Muhammed Dertli, "Bizim suçumuz Türk olmaktı. Ben Türk konsolosluğuna gidip geliyordum. Konsoloslukta görüştüğüm kişinin bana bomba verdiğini ve Şam'da bombayı patlatacağımı söyleyerek beni hapse attılar" dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Kasyun Dağı eteklerindeki Türk Mahallesi'nde yaşayan ve 1999 yılında rejim tarafından cezaevine atılan Muhammed Dertli, Beşar Esad'ın devrildiği 8 Aralık'ta 25 yılın ardından özgürlüğüne kavuştu. Ataları 1930'lu yıllarda Hatay'ın Hassa ilçesinden Şam'a göç eden Dertli, 35 yaşında girdiği cezaevinden 61 yaşında çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna sık sık gidip geldiği için rejim tarafından bombalı saldırıya hazırlık yaptığı söylenerek cezaevine atılan Dertli, 11 yılını Sednaya'da, 13 yılını Adra'da, 2 yılını Tedmor'da cezaevinde geçirdi. Yıllar sonra ailesine kavuşan Dertli, ağabeyleri ile hasret gideriyor.

"Sednaya'da 20 metrelik bir koğuşta 45 kişi yaşıyorduk"

Muhammed Dertli, "Cezaevine 1999 yılında girdim. 8 Aralık'ta (2024) çıktım. Tedmor'da 2 yıl kaldım, Sedneya'da 11 yıl kaldım, 13 yıl da Adra'da kaldım. Günler çok zor geçti. 10 yıl boyunca ziyarete izin vermediler. Ziyaret olmadığı için param yoktu. Sednaya'da 20 metrelik bir koğuşta 45 kişi yaşıyorduk, günde her 10 kişiye 5 yumurta çıkardı. 10 sene boyunca Sednaya'da yemek yoktu, ziyaret yoktu, ilaç yoktu ve kıyafetim yoktu. 25 yıl 4 ay cezaevinde kaldım" dedi.

"Bizim suçumuz Türk olmaktı"

Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği vakitlerinde dayak yediğini belirterek, "Cezaevine 35 yaşında girdim, 61 yaşında çıktım. Benden hariç bir tane daha Türk vardı. Hatay'dan bir kişi vardı. Bizim suçumuz Türk olmaktı, hapse attılar bizi. Ben Türk konsolosluğuna gidip geliyordum. Konsoloslukta görüştüğüm kişinin bana bomba verdiğini ve Şam'da bombayı patlatacağımı söyleyerek hapse attılar. Suçun bu dediler, 25 yıl hapishanede kaldım. Tedmor'da her gün sabah yemek yerken tahta ve demir sopayla kafamıza vurup bizi dövüyorlardı. Sabah kahvaltı yaparken ve öğlen yemek yerken dayak vardı. Hapishaneye gitmeden önce dilimden ve ayağımdan elektrik verdiler. Rabbim korudu bizi. İnşallah Yaradan bizim hakkımızı bunlardan alır. İlahi mahkemede hesap verecek" ifadelerini kullandı. - ŞAM

Kaynak: İHA

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