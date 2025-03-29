255 aydır devam eden anma programı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının 255'incisi yapıldı.

İlkadım ilçesinde yeni açılan vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, mart ayı şehitleri Mustafa Ata Traş, Nurettin Cinsoy, Avni Şener, Orhan Mutlu, Mehmet Ayan ve tüm şehitler ile ebediyete irtihal eden gazilerin ruhlarına hediye edildi.

Anma programında konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Herkesi Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Her ayın son cumartesi günü o ayın şehitleri için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyoruz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN