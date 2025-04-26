256 aydır devam eden anma programı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının 256'ncısı yapıldı.

İlkadım ilçesinde yeni açılan vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, nisan ayı şehitleri Zikri Özdamar, Osman Karaca, Ramazan Arslan, Oğuz Erduran, Hamdi Özübek, Muhittin Yılmaz, ve tüm şehitler ile ebediyete irtihal eden gazilerin ruhlarına hediye edildi.

Anma programında konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Bu ay 256'ncısı düzenlenen anma programına katılan herkesten Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - SAMSUN