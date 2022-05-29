26 yıllık sergi hayali gerçek oldu

Seramik ve Takı Eğitmeni Nurcihan Cihan:

"Ben bu sergiyi tam 26 sene bekledim, hocama vefa borcumdu"

KAYSERİ - Kayseri'de Seramik ve Takı Eğitmeni Nurcihan Cihan hayal ettiği sergiye 26 yıl sonra ulaştı. Seramik ve Takı Eğitmeni Nurcihan Cihan, "Ben bu sergiyi tam 26 sene bekledim. Benim için üniversite yıllarında sevgili hocama bir vefa borcumdu" dedi.

Açmış olduğu sergi ile üniversite yıllarında kendisini cesaretlendiren öğretmeni Prof. Dr. Ayşegül Türedi Özen'e olan vefa borcunu ödediğini ve tam 26 sene bu sergiyi açmayı beklediğini ifade eden Seramik ve Takı Eğitmeni Nurcihan Cihan, "Benim için üniversite yıllarında sevgili hocama bir vefa borcumdu. Bugün ödemek nasip oldu. Eşi Mustafa hocamla beraber evimde, şehrimde, sergimde konuk etmekten onur duydum. Çünkü hocam bize sadece hocalık yapmadı. Yıllarca beklediğim, hayalini kurduğum bu anı yaşamanın mutluluğu ve coşkusunu yaşıyorum. 1996 yılında üniversite 3'üncü sınıftayken, hocam bir panayır için beni görevlendirdi. Bazı ürünler üretmemi ve satmamı istedi. Bende takı yaptım. Hocam çok beğendi. Beni çok yüreklendirdi. Çok güzel satışlar yaptık ve 'sen bu alanda ilerle kızım, çok iyisin' sergimizde var o döneme ait eserlerimiz. Sayamayacağımız kadar çok ürün yaptık. Daha açmadığımız birçok ürün var. Hocam gelecek diye ben çok coştum. Taşlarla, ağaçlarla karanfillerle, doğal ürünlerle ilgili çalışmalar yapmak istedim. Hepsi tek tek bana ait" diye konuştu.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun ise, serginin temasının vefa olmasının çok önemli olduğu söyleyerek, "Vefa temalı Nurcihan Hanım ve Ayşegül Hocamızın birlikte yılların birikimini yansıttıkları bir sergi burası biz daha önce sergi açılmadan hocalarımızla da konuşmuştuk. Nurcihan Hocamla görüşmüştük özellike Ayşegül hocamla hazırladıkları eserleri burada sergilemek istediklerini söylemişlerdi. Sergi 2 farklı bölümden oluşuyor. Bir tarafta el sanatları ve takı olan bölüm var. Diğer tarafta da seramik olan bölüm var. Çok nitelikli el emeği göz nuru olan eserle gerçekten güzel bir sergi olmuş" ifadelerini kullandı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de, öğrencinin öğretmenine vefa göstermesinin önemine değinerek sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Ben de serginin konusunu bilmeden geldim. İyi ki gelmişim diyorum. Özellikle konusu öğrencinin, öğretmenine vefa göstermesi. Gerçekten önemli. Kendi yaptıkları 20 yıllık ürünleri burada sergilemişler. El emeği, göz nuru gerçekten harika bir sergi olmuş.