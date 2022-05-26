28 takım 1 ay boyunca yarışacak - Son Dakika
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28 takım 1 ay boyunca yarışacak

26.05.2022 14:20
28 takım 1 ay boyunca yarışacak

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen futbol turnuvasının ilk maçı gerçekleşti.

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen futbol turnuvasının ilk maçı gerçekleşti. 28 takımın mücadele edeceği turnuva 1 ay sürecek.

Turnuvaya katılan bazı takımların isimleri ise Avrupa takımlarından esinlenerek hazırlandığı turnuvaya renk kattı. Turnuvada bulunan takımların isimleri Döğer FK, New Castle Turizm, Saraybahçe, Esnaf Bilbao yer aldı.

Turnuvanın ilk maçını İlçe Kaymakamı Doğukan Koyuncu başlattı. Turnuvaya katılan futbolcular ve izleyici düzenlenen etkinlikte memnun kaldıklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

28 takım 1 ay boyunca yarışacak
28 takım 1 ay boyunca yarışacak
28 takım 1 ay boyunca yarışacak

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karahisar, İhsaniye, Hisarcık, Futbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 28 takım 1 ay boyunca yarışacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 28 takım 1 ay boyunca yarışacak - Son Dakika
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