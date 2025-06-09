30 Yıldır Bayram Buluşması

Konya'nın Beyşehir İmam Hatip Lisesi'nden 1995 yılında mezun olanlar, 30 yıldır süre gelen bir geleneği devam ettiriyor.

Okuldan 30 yıl önce mezun olan sınıf arkadaşları, Beyşehir'de her yıl Kurban Bayramı'nın 3. gününde öğlen namazı vaktinde tarihi Eşrefoğlu Camii'nde bir araya geliyor. Camide kılınan namaz sonrasında buluşan sınıf arkadaşları, hem özlem gideriyor, hem de bayramlaşıp sohbetlerinde eski okul günlerindeki hatıraları canlandırıyor. Buluşma, öz çekimle son bulurken bir sonraki senenin bayramının aynı gününe yine randevu veriliyor. Bu anlamlı buluşma ara vermeden 30 yıldır süregeliyor. - KONYA