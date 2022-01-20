332 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

332 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kapanan onlarca köy ve mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

İl özel idaresi karla mücadele ekipleri gece gündüz demeden kapanan köy ve mezra yollarını açarken, bazen de 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleriyle birlikte hareket ediyor. Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan kentlerinin başında gelen Bitlis'te, il özel idaresinin yol ağında 350 köy ve 293 mezra bulunuyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, bugün itibari ile kent genelinde 332 köy yolunun kapalı olduğunu bildirdi.

Bitlis Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit ise toplamda 643 yerleşim yerinin yolunu birden fazla açtıklarını belirterek, şu ana kadar binden fazla köy yolu açmış olduklarını ifade etti.

Merkeze bağlı Karınca köyünde karla mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Aşit, "Karın tamamen durmasıyla birlikte köy yollarını açmaya başlayacağız. Ekiplerimiz her an yol açmak için hazır vaziyette bekliyor. Arada bir 112 ile koordineli olarak çalışmaktayız. Gelen hasta ihbarlarına aciliyet durumuna göre müdahale ediyoruz" dedi.

Zaman zaman asılsız ihbarların da olduğunu kaydeden Aşit, "Bu asılsız ihbarlar hem bizleri hem de ekiplerimizi üzüyor. Bu arada gerçek olan ihbarlara da yetişmekte zorlanıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız asılsız ihbarlarda bulunmasınlar, zaten kar yağışının durmasıyla birlikte yollarımızı en kısa zamanda onların hizmetine açmaya çalışacağız" diye konuştu.

Öte yanda, Bitlis-Baykan kara yolunda yoğun kar yağışından dolayı ilerlemekte güçlük çeken tır sürücüleri, dinlenme tesisinde kar yağışının durmasını ve yolların tamamen açılmasını bekliyor.