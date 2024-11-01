40 Yıl Sonra Protez Bacak Hayali - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

40 Yıl Sonra Protez Bacak Hayali

40 Yıl Sonra Protez Bacak Hayali

Adana'da 63 yaşındaki Salih Aybar, 40 yıllık protez bacak hayalini gerçekleştirmek istiyor.

01.11.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA (İHA) – Adana'nın Feke ilçesinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki adam, 40 yıldır hayalini kurduğunu protez bacağa kavuşmak istiyor.

Adana'nın Feke ilçesinde Çandırlar Mahallesinde zor şartlarda yalnız yaşayan 63 yaşındaki Salih Yaşar Aybar'ın 18 yaşında ayağında çıkan yaranın enfeksiyon kapması sonucu bacağı kesildi. Bacağı kesildikten sonra sağ gözünde oluşan rahatsızlık nedeniyle gözünde de görme kaybı olan Aybar, maddi imkansızlıklar nedeniyle protez bacak alamadı. Aybar, şimdi yıllardır hayalini kurduğu protez bacağa kavuşmak istiyor.

"18 yaşındayken ayağım kesildi"

Yeni bir bacak ile köydeki zor şartlarda kendi ihtiyaçlarını karşılayıp kimseye yük olmamak istediğini belirten Salih Yaşar Aybar, "40 yıldır bir ayağım olmasının hayalini kuruyorum. 18 yaşındayken ayağımda bir yara oldu ve ayağım kesildi. Köyde hiçbir şey yapamıyorum. Ayağım kesildi yara geçmedi. Bu sefer başka yerden kesildi. Evlendim 1 yıl ayağım üzerinde bastım sonra 9 ay yatalak oldum. Halam ile kayınvalidem baktı. Onlar vefat etti. Ben böyle tek kaldım fakat buna da şükür" dedi.

"40 yıllık bir hayalim protez bacağım olması"

Bir bacağı olmasını çok istediğini kaydeden Aybar, "Köyde tek başıma kalıyorum kimsem yok. Kardeşlerim var ama kimseye yük olmak istemiyorum. Sobamı yakamıyorum. Ev tutamıyorum. 3 bin 300 TL maaşımla geçinmeye çalışıyorum. Kışın köy şartları çok zor. Kardeşlerimin yanına gidiyorum her zamanda olmuyor. Benim banyo yapmam sorun. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Bir protez ayağım olsun dedim ama olmuyor. Kaymakamlıktan yardım hesabı açıldı ama olmadı. Gözüme ayağım kesildiğinde bir nokta indi ve tek gözümde görmüyor. Sesim duyuldun isterim. Bir protez bacak 350-450 bin TL benim öyle bir para bulma sansım yok. Oturamıyorum, yürüyemiyorum şartlar çok zor. 40 yıllık hayalim bir protez bacağım olsun, kimseye muhtaç olmadan yaşayayım" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Salih Yaşar, Engelliler, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Yaşam, adana, Feke, Son Dakika

Son Dakika Yerel 40 Yıl Sonra Protez Bacak Hayali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:01:28. #1.12#
SON DAKİKA: 40 Yıl Sonra Protez Bacak Hayali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.