'40 Yıllık Hatır' sergisi - Son Dakika

- '40 Yıllık Hatır' sergisi

Başkan Dündar kahve tutkunlarıyla buluştu

BURSA - Osmangazi Belediyesi, her yıl geleneksel olarak 5 Aralık'ta kutlanan Dünya Türk Kahvesi Günü'nde 40 yıl hatırı olan kahve fincanlarını düzenlediği sergi ile vatandaşların beğenisine sundu.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşen '40 Yıllık Hatır' sergisinin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı sergide; eski, atmaya kıyılamayan ve 40 yıl hatırı olan kahve fincanları hikayeleriyle birlikte fotoğraf karelerinde yer aldı.

Sergiyi tek tek inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleneksel lezzetlerin başında olan Türk Kahvesi'nin çeşitliliğin artmasına rağmen ilgiyi hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi. Hafta boyunca açık olacak sergiye tüm vatandaşları davet eden Başkan Dündar, "Bizler, 2013 yılında UNESCO tarafından kabul edilen Dünya Türk Kahvesi Günü'ne kayıtsız kalmadık. Vatandaşlarımızın 40 yıl hatırı olan kahve fincanlarını gerçekleştirdiğimiz sergi ile taçlandırdık. Türk kahvesi; her zaman Türk milletinin gönlünde ve mutfağındadır. Buradaki sergimize katkı koyan, hikayesiyle bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından müze ekibi tarafından bölgelere göre Türk Kahvesi oyunu düzenlendi. Oyunu başarıyla tamamlayan vatandaşlar, Fetih Müzesi'nde hatıra para basarak ödüllendirildi. Bunun yanı sıra kahveyle ilgili fikirlerini panoda paylaşan vatandaşlara, Türk Kahvesi ikram edildi.