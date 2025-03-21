40 Yıllık Hükümet Binası Yıkıldı

40 Yıllık hükumet binası yıkıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaklaşık 40 yıldır hizmet veren hükumet binası iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Besni ilçesinde 1941 yılında hizmete giren hükumet konağı, emniyet, jandarma ve diğer kamu kurumlarına ev sahipliği yaptı. 1980 Yılına kadar bu görevini sürdüren bina, daha sonra tapu kadastro ve adliye hizmetlerine tahsis edildi. 1985 Yılının başlarında ise Kaymakam Hasan Tosun Karataş döneminde yeni binaya geçiş yapıldı.

Bu süreçte Besni Hükümet Konağı, 40 yıl boyunca 19 asıl, 2 vekil olmak üzere toplamda 21 kaymakamı ağırladı. Şehrin en işlek noktalarından birinde yer alan binanın bulunduğu konumda rezerv alan ve kent meydanı projesi yapılması kararlaştırıldı.

Hayata geçirilecek olan projeden dolayı binanın yıkımı kararı alınarak yıkım işlemleri başlatıldı. Bina daha sonra iş makineleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.