400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

27.05.2022 02:19
400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, 'Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar' yürürlüğe girdi. Karara göre, 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle belirlenecek. Tarife kontenjan çerçevesinde ithal edilecek şekerden gümrük vergisi alınmayacak. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika


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