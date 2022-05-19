400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu

19.05.2022 22:07
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu

ANTALYA (İHA) – Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Konyaaltı Caddesi'nde fener alayı düzenlendi.

ANTALYA (İHA) – Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Konyaaltı Caddesi'nde fener alayı düzenlendi. Binlerce Antalyalının meşalelerle katıldığı fener alayı, açılan 400 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağıyla görsel şölene döndü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi- Cumhuriyet Meydanı güzergahında fener alayı düzenlendi. Etkinliğe saatler öncesinden gelen Antalyalılar varyantta yerlerini aldı. Konyaaltı Beach Park girişinde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle fener alayını beklemeye başladı. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise vatandaşlara verilen meşaleler yakıldı, 400 metrelik Türk bayrağı açıldı. Yol boyunca fener alayına katılan vatandaşlara evlerinde bulunan vatandaşlar da balkonlardan bayraklarla destek verdi. Gencinden yaşlısına 7'den 77'ye binlerce kişinin katıldığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Antalya Büyükşehir belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz'in de katıldığı fener alayının ardından etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan Emircan İğrek ve Burcu Güneş konseriyle devam etti. - ANTALYA

400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu
YORUMLAR
500
200 lise öğrencisinin anlamlı 'Türk bayrağı' koreografisi 200 lise öğrencisinin anlamlı 'Türk bayrağı' koreografisi En eskisi 65 yaşında 70 aracın yer aldığı müze ziyaretçilerine kapılarını açtı En eskisi 65 yaşında 70 aracın yer aldığı müze ziyaretçilerine kapılarını açtı
Kaynak: İHA

Konyaaltı Caddesi, Türk Bayrağı, Antalya, Türk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu - Son Dakika


Son Dakika
22:02 Boşanma aşamasındaki eşini annesinin evinde bıçakla öldürdü
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 22:21:38. #1.13#
SON DAKİKA: 400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement