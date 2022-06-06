Muhtarlar, dizüstü bilgisayar sayesinde muhtarlık dışında da vatandaşlara hizmet edebilecek, mahallenin sorunlarını, istek ve taleplerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerine iletebilecek. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı sürdürülebilmesi amacıyla kent genelindeki muhtarlara bilgisayar desteği sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede alınan dizüstü bilgisayarların muhtarlara dağıtımı, 7 Haziran Salı Günü saat 11.00'de Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenecek törenle yapılacak.

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 472 muhtara dizüstü bilgisayar verilecek - Son Dakika

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