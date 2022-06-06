472 muhtara dizüstü bilgisayar verilecek - Son Dakika
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472 muhtara dizüstü bilgisayar verilecek

06.06.2022 11:41
472 muhtara dizüstü bilgisayar verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 472 muhtara dizüstü bilgisayar teslim edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 472 muhtara dizüstü bilgisayar teslim edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı sürdürülebilmesi amacıyla kent genelindeki muhtarlara bilgisayar desteği sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede alınan dizüstü bilgisayarların muhtarlara dağıtımı, 7 Haziran Salı Günü saat 11.00'de Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenecek törenle yapılacak.

Muhtarlar, dizüstü bilgisayar sayesinde muhtarlık dışında da vatandaşlara hizmet edebilecek, mahallenin sorunlarını, istek ve taleplerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerine iletebilecek. - KOCAELİ

472 muhtara dizüstü bilgisayar verilecek
472 muhtara dizüstü bilgisayar verilecek

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 472 muhtara dizüstü bilgisayar verilecek - Son Dakika

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