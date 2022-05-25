Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Engelli Öğrenci Biriminin; engelli öğrencilerin eğitim-öğretime, mekanlara ve sosyokültürel aktivitelere ulaşmaları konusunda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak bu amaçlara yönelik iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak için düzenlediği "5. Engelsiz OMÜ Günleri" başladı.

5. Engelsiz OMÜ Günleri Kurupelit Kampüsünde başladı. Düzenlenen etkinliğe katılan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal burada bir konuşma yaptı. Bu özel günlerinde engelli öğrenciler ve aileleri ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Ünal, etkileşimli gerçekleşen sohbette OMÜ'nün engelli öğrencilere dönük çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verirken engellilik kavramı ve bu konuda engelsiz bireyler ve toplumdan beklenen özen ve duyarlılığa ilişkin düşüncelerini paylaştı.

"Sosyal aktivitelerle farkındalık oluşturmanız bir bilinci ve kültürü de beraberinde getirecektir"

Konuşmasında Rektör Ünal, hayattaki asıl engelin fiziki değil, zihinlerdeki engel olduğunu vurgulayarak "Eğer zihinde birtakım bariyerler varsa bunu aşmak çok daha zordur. Eğer engelsiz bir kişi, engellilik hususunda 'acımak' kavramı üzerinden giderse kendisinin nerede olduğunu sorgulayamayacak kadar acze düşmüş olur. Ancak sevgi, hoşgörü, farklılıklara saygı gibi kültürümüzün bizlere yüklediği kavramları baz alırsak engellilik bize insanlığımızı, sorumluluğumuzu ve paylaşmayı hatırlatır. Burada engelsiz kavramını 2'ye ayırarak değerlendirmek gerekiyor. Bunun biri fiziki ve Üniversite olarak bizler de fiziki engelleri ortadan kaldırmak için son derece kararlıyız. Bu zamana kadar da zannediyorum Türkiye'de en iyi durumda olan üniversitelerden biri konumundayız. Zihinsel bariyerlerin kaldırılması noktasında da sizin yardımınıza şiddetle ihtiyacımız var. Sizlerin bu noktada biraz daha görünür olmanız, sadece Üniversitede değil, farklı yerlerde çeşitli sosyal aktivitelerle farkındalık yaratmanız dezavantajlı insanlara yönelik bilinci ve kültürü de beraberinde getirecektir. Engelliliğe dair Üniversitenin bütün yönetim kademeleri olarak sağlam bir iradeye sahibiz. Amasız ve fakatsız her türlü desteği vereceğiz ve sürekli yanınızda olacağız "dedi.

"Engelli bireylerin hayata tutunmaları çok değerli bir tavır"

Konuşmasında Üniversitede öğrenim gören engelli öğrencilerin hırslarını ve mücadeleci tavırlarını takdir ektiklerini belirten Rektör Ünal, "Bu öğrencilerimizin azmi ve kararlılıkları bizleri mutlu ediyor. Kendi güçleri nispetinde daha başarılı olabilmek için hırslı olmaları yani hayatı bırakmamaları çok değerli bir tavır. Hayata tutunma noktasında da fırsatların en yoğun olduğu kurumlar üniversitelerdir ve bu anlamda burada alınan eğitim çok değerlidir. Bu çerçevede bizim gözden kaçırdığımız ama sizlerin fark ettiği birçok unsur olacaktır ve bu durum doğaldır ama bizler sizin hislerinizi, ihtiyaçlarınızı ve tepkilerinizi hakikaten önemsiyoruz. Ben şahsen bunu insanlık sınavı olarak algılıyorum. Şayet bu sınavda başarılı olabilirsek toplum olarak hep birlikte mutlu, huzurlu olacağız ve geleceğe dair kaygı taşımayacağız. Fakat birbirimizi yok saydığımız andan itibaren aslında kendimiz yalnızlaşacağız. Kimsenin kimseye tepeden bakma gücü de hakkı da yoktur. Bu hayatta hepimiz birbirimizin imtihanıyız. Hiçbir ayrım yapmadan bütün farklılıkları bir kenara koymak suretiyle davranış sergilememiz önceliğimiz olmalı zira insan olması hasebiyle bütün bireyler eşittir ve de bazı insanlar özeldir. Özel insanlarla da bu niteliklerini dikkate alarak özel bir iletişim kurmamız gerekir" diye konuştu.

Engelli öğrencilere yönelik fiziki çalışmalarda yoğun bir çaba gösterdiklerine işaret eden Rektör Ünal, OMÜ'de 2022 yılı içinde 16 birimin, Yükseköğretim Kurulunun 'Mekanda Erişilebilirlik Ödülü' için başvurduğunu, şu ana kadar da 14 birimin bu ödülü aldığını sözlerine ekleyerek "Bu tablo, oransal olarak yüzde 50'ye karşılık geliyor ama arzu ettiğimiz; bu oranın yüzde 100 olması. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var zira maliyetleri oldukça yüksek. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki birkaç yılda üniversitenin tamamı, engelli bütün kardeşlerimizin fiziki olarak erişebileceği bir mekana dönüşmüş olur" şeklinde konuştu.

Rektör Ünal'ın konuşmasından sonra söz alan Engelli Öğrenci Birimi Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya zihinlerdeki engelleri ortadan kaldırmak için OMÜ'nün, engellilik alanında yaptığı farklı çalışmalarla kararlı bir biçimde yol aldığını vurguladı.

"Engelli öğrencilerin eğitimde ve sosyal yaşamda var olmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Türkiye'de farklı engel gruplarını kapsayarak engelsiz üniversite günleri düzenleyen ve istikrarlı olarak bunu yapmaya devam eden sınırlı sayıda üniversitelerden birinin OMÜ olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Topkaya, günü kurtaran politikalar yerine samimi ve hak temelli bir anlayışı benimseyerek engelli öğrencilerin eğitimde ve sosyal yaşamda var olmaları için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Koordinatör Topkaya, Engelli Öğrenci Birimine destek veren gönüllü üniversite öğrencileri ile çalışmalara sundukları katkılardan ötürü Rektör Ünal ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teşekkürlerini sundu.

Soru-cevap formatında devam eden buluşmada engelli öğrenciler öneri, talep ve şikayetlerini Rektör Ünal'a aktardı.

Rektör Ünal, ardından Yaşam Merkezi'nde kurulan "engellilik farkındalık stantları"nı ziyaret ederek engelli öğrencilerden stantların içeriği ve özelliği ile ilgili bilgiler aldı.

Stant ziyaretinde Resim İş Öğretmenliği öğrencisi engelli Büşra Çağlar, Rektör Ünal'a kara kalem portre çalışmasını armağan ederken, Müzik Öğretmenliği öğrencisi görme engelli Mustafa Koç ise bağlamasıyla "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü söyledi.

24 ila 26 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan "5. Engelsiz OMÜ Günleri"nin ikinci gününde Güzel Sanatlar Kampüsü'ndeki OMÜ Sahnesi'nde Engelsiz Nota Projesi Koordinatörü Ali Caner Alparslan tarafından "Engelsiz Nota ve Müzik Dinletisi icra edilecek.

Son gün ise OMÜ YouTube kanalında moderatörlüğünü OMÜ Engelli Öğrenci Birimi Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya'nın yapacağı "Engellilerde Bağımsız Yaşam ve Yurt Dışı Fırsatları" adlı programa konuşmacı olarak klinik psikolog Beyza Ünal ile gençlik çalışanı Elif Serbest konuk olacak.

Etkinliklere Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Güngör Kural, Sağlık Kültür Spor Dairesi Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, OMÜ OGEM Müdürü Murat Vural ve Koordinatör Doç. Dr. Yaşar Barut katıldı. - SAMSUN