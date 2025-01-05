5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Tıbbi Hata İddiası - Son Dakika
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Yerel

5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Tıbbi Hata İddiası

5 Yaşındaki Deniz\'in Ölümü: Tıbbi Hata İddiası

Bursa'da diş tedavisi sırasında yaşamını yitiren 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili 3 sağlıkçı ifade verecek.

05.01.2025 12:17
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Bursa'da anestezi yapılarak bir dişi çekilip 4 dişine dolgu yapıldıktan sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümü sonrası hazırlanan adli tıp raporları, İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda değerlendirildi. Diş kliniğinde görevli 2 diş hekimi ve 1 anestezi uzmanı, 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan ifade verecek.

Bursa'da anestezi yapılarak bir dişi çekilip 4 dişine dolgu yapıldıktan sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümü sonrası hazırlanan adli tıp raporları, İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda değerlendirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 51 sayfalık raporda, çocuğa, yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtilirken, sorumlulukları bulunan Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Diş Hekimi A.S. ve mesul müdür Diş Hekimi K.G.Y.'nin, Deniz Sönmez'in ölümünde 4/8'er oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları, başkan dahil 12 kişiden oluşan heyetin oy birliği ile mütalaa edildi. İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporuna göre, diş kliniğinde görevli 2 diş hekimi ve 1 anestezi uzmanı, 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan ifade verecek.

Diş ağrısı şikayetiyle 10 Kasım 2023 tarihinde ailesi tarafından özel bir kliniğe götürülerek genel anestezi ile 1 dişi çekilip 4 dolgu işlemi uygulanan 5 yaşındaki Deniz, eve geldikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Deniz, 3 gün sonra oksijen yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Sönmez'in ölümü sonrası hazırlanan Adli Tıp raporları, İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda değerlendirildi. Soruşturmayı yürüten Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 51 sayfalık raporda, çocuğa yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtilip, diş hekimleri A.S. ve K.G.Y. ile Anestezi Uzmanı Dr. L.O.'nun, Deniz Sönmez'in ölümünde 4/8'er oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları oy birliği ile mütalaa edildi.

İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporundan sonra, diş kliniğinde görevli 2 diş hekimi ve 1 anestezi uzmanının, 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan ifadelerinin alınması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Deniz Sönmez, Anestezi, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Tıbbi Hata İddiası - Son Dakika

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