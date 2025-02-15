50 Yıldır Evliler, Sevgililer Günü'nde Buluştu - Son Dakika
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50 Yıldır Evliler, Sevgililer Günü'nde Buluştu

50 Yıldır Evliler, Sevgililer Günü\'nde Buluştu

Beyoğlu'nda 50 yılı aşkın süredir evli emekli çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen özel etkinlikte bir araya geldi. Canlı müzik eşliğinde akşam yemeği yiyen çiftler, duygusal anlar yaşadı.

15.02.2025 12:18  Güncelleme: 12:29
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Beyoğlu'nda 50 yılı aşkın süredir evli olan emekli çiftler, 14 Şubat'ta kendileri için düzenlenen özel programda bir araya geldi. Canlı müzik eşliğinde eşleriyle birlikte akşam yemeği yiyen çiftler duygu dolu anlar yaşadı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de eşi Ayşen Güney ile birlikte çiftlere eşlik etti.

Beyoğlu Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ilçede yaşayan ve 50 yılı aşkın süredir evli olan emekli çiftlere özel etkinlik düzenledi. Sütlüce sahilde bulunan bir Otel'de gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen çiftler ilk önce birbirlerine kırmızı gül takdim ederek hatıra fotoğrafı çekildi. Çiftler daha sonra ise kendileri için hazırlanan özel masalarda baş başa akşam yemeği yedi. Belediye çalışanlarının kurduğu Ritim Beyoğlu müzik grubu da seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla geceye renk kattı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eşi Ayşen Güney ile birlikte katıldığı programda yarım asırdır evliliklerini sürdüren çiftleri tebrik ederek Sevgililer Günü'nü kutladı. Duygusal anların yaşandığı program, çiftlere hediye takdimiyle son buldu.

"Asıl olan buradaki muhabbet ve samimiyet"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gecede yaptığı konuşmasında, ekonomik krizin en büyük yükünün emeklilerin sırtına kaldığını belirterek, "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Asil olan buradaki muhabbet, buradaki samimiyet. Sevgililer günü bu işin bahanesi. Bizler de 50. yılını dolduran emekli büyüklerimiz baş başa bir yemek yesinler, ben de eşimle beraber onların yanında baş başa bir yemek yiyelim. En kötü günümüz böyle olsun diyorum. Hepinize çocuklarınızla ve torunlarınızla birlikte sağlıklı ve mutlu nice nice yıllar diliyorum" dedi.

Yarım asrı aşkın süredir birlikteliklerini sürdüren çiftler de kendileri için hazırlanan bu özel programdan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 50 Yıldır Evliler, Sevgililer Günü'nde Buluştu - Son Dakika

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