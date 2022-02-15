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50 yıllık çiftlere 14 Şubat hediyesi - Son Dakika

50 yıllık çiftlere 14 Şubat hediyesi

15.02.2022 15:59
50 yıllık çiftlere 14 Şubat hediyesi

Körfez Belediyesi, 14 Şubat'ta evliliklerinde 50 yılı dolduran çiftlere sürpriz yaptı.

Körfez Belediyesi, 14 Şubat'ta evliliklerinde 50 yılı dolduran çiftlere sürpriz yaptı. Belediye ekipleri çiftlerin hem sevgililer günlerini kutladı hem de hediye takdim etti.

Körfez Belediyesi, 14 Şubat'ta evliliklerinde 50 yılı dolduran çiftlere sürpriz yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında çiftlerin kapılarını çalan ekipler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Başkan Şener Söğüt'ün hediyesini takdim etti. Ziyarette, renkli görüntüler de vardı. Ziyaret ve hediyeden dolayı mutlu olan çiftler, Başkan Şener Söğüt'e ve Körfez Belediyesi'ne ince düşüncelerinden dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

50 yıllık çiftlere 14 Şubat hediyesi

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Körfez Belediyesi, Sevgililer Günü, Şener Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 50 yıllık çiftlere 14 Şubat hediyesi - Son Dakika


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