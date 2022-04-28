51 bin haneye bayram çikolatası - Son Dakika
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51 bin haneye bayram çikolatası

28.04.2022 16:02
51 bin haneye bayram çikolatası

Çayırova Belediyesi'nin Ramazan Bayramı geleneği sürüyor.

Çayırova Belediyesi'nin Ramazan Bayramı geleneği sürüyor. Yaklaşan bayram öncesi kapı kapı gezen belediye ekipleri, 51 bin haneye çikolata ulaştıracak.

Çayırova Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği her haneye bayram çikolatası dağıtımı devam ediyor. Bayram öncesi harekete geçen ekipler ev ev, kapı kapı gezerek ilçede yaşayan 51 haneye çikolata dağıtıyor. 10 gruptan oluşan 130 kişiyle mahallelere çıkarma yapan ekipler içinde, çikolata, dezenfektan ve belediyenin hizmetlerini anlatan bültenin bulunduğu paketleri ilçedeki vatandaşlara ulaştırıyor. Titizlikle dağıtım yapan ekipler bayramdan önce 145 bin kişinin yaşadığı 51 bin haneye çikolata ulaştırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. - KOCAELİ

51 bin haneye bayram çikolatası
51 bin haneye bayram çikolatası
51 bin haneye bayram çikolatası

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Ramazan Bayramı, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 51 bin haneye bayram çikolatası - Son Dakika


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