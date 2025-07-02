Filmlere konu olacak hikaye aydınlatıldı, 58 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Filmlere konu olacak hikaye aydınlatıldı, 58 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu

Filmlere konu olacak hikaye aydınlatıldı, 58 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu
02.07.2025 10:51  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yaşayan Raziye Şimşek, 1 yaşında annesini kaybettikten sonra yaşadığı zor hayat hikayesinin ardından, 58 yıl sonra DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu. Kimliğini almak için verdiği 3,5 yıllık mücadeleyi anlatan Şimşek, duygusal anlar yaşadı.

Sivas kent merkezinde yaşayan Raziye Şimşek, 1 yaşında annesini kaybettikten sonra yaşadığı dramatik hayat hikâyesiyle duyanları derinden etkilemişti. Annesinin vefatının ardından babası tarafından 1 yaşındayken yurt kapısına bırakılan Raziye Şimşek, iddiaya göre, dönemin yurt müdürünce kaydettirilmeden bir aileye verildi.

"DEVLET KURUMLARINDA SORUNLA KARŞILAŞIYORDU"

Evlat edinen aile tarafından sahte kayıtlarla öz çocuklarıymış gibi nüfusa kaydettirilen Şimşek, evlendikten sonra evlat edinen aile tarafından reddedilerek evlatlıktan düşürüldü. Evlat edinen ailenin çıkarttığı kimlik kartı numarası ve kendisinin çıkarttığı kimlik kartı numarası bulunan Şimşek, bu nedenle devlet kurumlarına gittiğinde birçok sorunla karşılaşıyordu.

Filmlere konu olacak hikaye aydınlatıldı, 58 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu

DNA ÖRNEĞİYLE KİMLİĞİNE KAVUŞTU

Yaklaşık 3 yıl boyunca gerçek kimliği için girişimlerde bulunan Raziye Şimşek, Biyolojik babasının mezarından alınan DNA örneği sonucu gerçek kimliğine kavuştu. 58 yıl sonra kimliğine kavuşmanın sevincini yaşayan Raziye Şimşek, "Herkesin cebinde olan bir kimliği 58 yıllık mücadele ardından aldığım için çok ağladım" dedi.

Filmlere konu olacak hikaye aydınlatıldı, 58 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu

"58 YIL SONRA 3,5 YIL MÜCADELE ARDINDAN KİMLİĞİNE KAVUŞTU"

Kimliğini 58 yıllık mücadele ardından aldığı için gözyaşlarına hâkim olamadığını söyleyen Şimşek, " E-Devlet'e girdiğim zaman alt ve üst soy görünmüyordu. Kanuni haklarım da yoktu. Ne bu tarafta ne de o tarafta yoktur. Bir şey ortada dönüyordu. Hiçbir suçum olmamasına rağmen kanuni haklarım olmadığı için suçluda çıkabilirdim. Sahte kimlikten suçlu çıkabilirdim. 58 yıl sonra 3,5 yıl mücadele ardından kimliğime kavuştum. Ailem ve eşim hem maddi hem de manevi yönden bana çok destek oldular. Artık son demlerdeydik, dava kapanacaktı. Adliye çalışanlarına ve hâkime de çok teşekkür ediyorum. Son olarak DNA testine başvurduk. Sonucunda da kimliğimi alabildim. Kimliğimi aldığımda geçmişimi yaşadım. Manevi babama teşekkür ediyorum. Aslında benim babam oydu. Ama kimlikte de olsa mecbur biyolojik olanı yazdırmalıydım. Herkesin cebinde olan bir kimliği 58 yıllık mücadele ardından aldığım için çok ağladım" dedi.

Filmlere konu olacak hikaye aydınlatıldı, 58 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu
Kaynak: İHA

3-sayfa, Hukuk, Yerel, Yaşam, Hakim, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filmlere konu olacak hikaye aydınlatıldı, 58 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika’da kan donduran keşif 383 ceset bulundu Meksika'da kan donduran keşif! 383 ceset bulundu
Ümit Özdağ’dan ittifaka yeşil ışık Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık
Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı Karnından çıkana inanamadı Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı Her gören aynı yorumu yaptı Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Ümit Özdağ’dan CHP’lileri kızdıracak Saraçhane kararı Ümit Özdağ'dan CHP'lileri kızdıracak Saraçhane kararı
Defne Samyeli’den doğum günü partisinde cesur tercih Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa’yı renklerine bağladı RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah’ım sen bize yardım et Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım sen bize yardım et
Aile hekimleri için “6 ay muayeneye gelmeyen hasta“ kuralı değişiyor Aile hekimleri için "6 ay muayeneye gelmeyen hasta" kuralı değişiyor
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü

11:44
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
11:19
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı
10:46
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz Aliyev’den Putin’e misilleme geldi
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi
10:16
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
17:07
Ahmet Ercan’dan Bursa’daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama
Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama
16:50
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi
16:40
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
16:38
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
16:33
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike Trafiğe çıkamayacaklar
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
16:29
Kerem Demirbay’ın yeni takımı belli oldu 10 numaralı formayı giyecek
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
16:20
Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma
Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma
16:19
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 12:03:35. #7.13#
SON DAKİKA: Filmlere konu olacak hikaye aydınlatıldı, 58 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.