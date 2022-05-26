6 bin adet aromatik bitkilerin bulunduğu tır Kıbrıs Güzelyurt'a uğurlandı - Son Dakika
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6 bin adet aromatik bitkilerin bulunduğu tır Kıbrıs Güzelyurt'a uğurlandı

26.05.2022 17:41
6 bin adet aromatik bitkilerin bulunduğu tır Kıbrıs Güzelyurt'a uğurlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kardeş şehir Kıbrıs Güzelyurt'ta 'Sakaryapark Şifa Evi ve Aramotik Bahçe' kuruyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kardeş şehir Kıbrıs Güzelyurt'ta 'Sakaryapark Şifa Evi ve Aramotik Bahçe' kuruyor. Proje çerçevesinde Sakarya'dan içerisinde 6 bin adet aromatik bitkilerin bulunduğu tır, Güzelyurt'a uğurlandı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği işbirliği programı çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla tarafından hazırlanan 'Güzelyurt Belediyesi Sakaryapark Şifa Evi ve Aromatik Bahçe' projesi çerçevesinde Sakarya'dan içerisinde 6 bin adet aromatik bitkilerin bulunduğu tır, Güzelyurt'a uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında oylanan ve meclis kararıyla onaylanan KKTC Güzelyurt Belediyesi ile ortak proje yapılması çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından içerisinde 6 bin adet aromatik bitkilerin bulunduğu tır, Güzelyurt'a doğru yola çıktı. Sakaryapark Şifa Evi ve Aromatik Bahçe projesi çerçevesinde gönderilen hibe yardım ile Güzelyurt'ta Sakaryapark oluşturulacak. Oluşturulacak Sakaryapark'ın içerisinde Şifa Evi, Bal Evi ve tıbbı aromatik bahçe yer alacak. Bu projeyle beraber hem kardeşlik duyguları pekiştirilecek hem de Sakarya'da üretilen şifa ve bal ürünlerinin tanıtımına katkı sunulacak. - SAKARYA

6 bin adet aromatik bitkilerin bulunduğu tır Kıbrıs Güzelyurt'a uğurlandı
6 bin adet aromatik bitkilerin bulunduğu tır Kıbrıs Güzelyurt'a uğurlandı
6 bin adet aromatik bitkilerin bulunduğu tır Kıbrıs Güzelyurt'a uğurlandı
6 bin adet aromatik bitkilerin bulunduğu tır Kıbrıs Güzelyurt'a uğurlandı
6 bin adet aromatik bitkilerin bulunduğu tır Kıbrıs Güzelyurt'a uğurlandı
6 bin adet aromatik bitkilerin bulunduğu tır Kıbrıs Güzelyurt'a uğurlandı
6 bin adet aromatik bitkilerin bulunduğu tır Kıbrıs Güzelyurt'a uğurlandı

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KKTC'nin Güzelyurt kentine 'Sakaryapark' kurulacak KKTC'nin Güzelyurt kentine 'Sakaryapark' kurulacak
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Kıbrıs, Bahçe, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 6 bin adet aromatik bitkilerin bulunduğu tır Kıbrıs Güzelyurt'a uğurlandı - Son Dakika


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