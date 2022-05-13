6. GıdaTarım ve Hayvancılık Fuarı yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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6. GıdaTarım ve Hayvancılık Fuarı yoğun ilgi görüyor

13.05.2022 19:54
6. GıdaTarım ve Hayvancılık Fuarı yoğun ilgi görüyor

Adıyaman'da bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen Gıda-Tarım Hayvancılık Fuarı yoğun ilgi görüyor.

Adıyaman'da bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen Gıda-Tarım Hayvancılık Fuarı yoğun ilgi görüyor.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen ve 11 Mayıs tarihinde açılışı yapılan Gıda-Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Birçok gıda ürünü ve tarım aletlerinin yer aldığı fuarda bu yıl farklı stantlarda yerini aldı. Dron ile görüntüleme ve ilaçlama sistemlerinden çiftçilere hibe projeleri hazırlayan danışmanlık firmaları da fuarda hizmet veriyor.

Medya Trend Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, fuarların tanıtım için oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, "Fuarcılık Adıyaman'da bir sektör haline geldi. Bu gıda, tarım ve hayvancılık fuarının 6.'sını düzenliyoruz. 70'in Üzerinde firma fuar alanımızda yerini aldı. Bu fuarlarımızın ülkemiz ve ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

Tarımda teknolojik aletlerin hızla yenilendiğini vurgulayan Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, " Fuarların firmaların kendi ürünlerini tanıtması, diğer taraftan çiftçilerimizin özellikle yenilikleri takip etmesi açısından tarıma büyük katkısı var. Traktör, ilaç, tarım aletleri, fidan, tohum gibi ürünlerin satışı fuarlarda daha uygun olduğu için tüm kesim tarafından ilgi görüyor. Bölge çapında hatrı sayılır bir fuardır" şeklinde konuştu.

Çiftçilere proje konularında danışmanlık hizmeti sunan Ziraat Mühendisi Gizem Bilgili ise, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin çok fazla hibe projeleri var ama çiftçilerimizin bunların çoğundan habersiz. Bizler burada çiftçilerimize ne yapmak istediklerini soruyoruz ve en uygun projeyi sunuyoruz" cümlelerini kullandı.

Fuara katılan firma yetkililerinden Fırat Toprak ise konuşmasında, "Her sektörde olduğu gibi teknoloji tarımsal alanda da gelişiyor. Bizlerde sürekli yenilenen bu teknoloji aletlerini tarımda kullanıyoruz. ve tarımsal ilaçlamada teknolojiden faydalanarak dron ile görüntüleme ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Fuara katılan firma yetkililerinden Musa Yıldırım ise fuarların öneminden bahsederek, "Fuarlar üretici ile satıcının buluştuğu, farklı fikirlerin ortaya çıktığı bir yerdir. Bizler buraya gelen çiftçilerimize firmamızın tanıtımı dışında hangi ürünlerin nasıl üretileceğini, nasıl pazarlanacağını ve konusunda bilgiler veriyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

6. GıdaTarım ve Hayvancılık Fuarı yoğun ilgi görüyor
6. GıdaTarım ve Hayvancılık Fuarı yoğun ilgi görüyor
6. GıdaTarım ve Hayvancılık Fuarı yoğun ilgi görüyor
6. GıdaTarım ve Hayvancılık Fuarı yoğun ilgi görüyor

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Kütahya Tarım Fuarı açıldı Kütahya Tarım Fuarı açıldı

Adıyaman, Ticaret, Tarım, Fuar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 6. GıdaTarım ve Hayvancılık Fuarı yoğun ilgi görüyor - Son Dakika


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