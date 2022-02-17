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6 ilçe doğalgaza kavuşuyor - Son Dakika

6 ilçe doğalgaza kavuşuyor

17.02.2022 12:07
6 ilçe doğalgaza kavuşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye, Sarız, Özvatan, Akkışla, Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerinin doğalgaza kavuşacağını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye, Sarız, Özvatan, Akkışla, Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerinin doğalgaza kavuşacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de 16 ilçenin 6'sında doğalgaz olmadığını, günün koşullarına uygun yaşam standartlarını yükseltmek adına, vatandaşların beklentisi olan doğalgaz konusundaki çalışmaların sürekli gündemde tutmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda Felahiye, Sarız, Özvatan, Akkışla, Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerinin Kayserigaz lisans alanı içerisine dahil edilmesi için yapılması gereken işlemlerin EPDK nezdinde taahhüt edilmesi amacıyla her türlü sözleşme, anlaşma, protokolleri imzalamak ve yürütmek üzere yetki verilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğini hatırlattı. Birinci etap yapılan ihalede lisans alanı içerisinde olmadığı için gazla ilgili yatırımların zamana bırakıldığını ifade eden Büyükkılıç, "Şimdi de inşallah ışık gözüktü, bu anlayış içerisinde 6 ilçemizde gazla buluşacak. Yatırımlar, 2022-2026 dönemi diye 5 yıllık dönemde yapılıyor. Bu dönemin inşallah 2022'de 2 ilçemiz, 2023'te 2 ilçemiz, 2024'te 2 ilçemiz olmak üzere inşallah 2025 ve 2026'ya kalmadan hepsi tamamlanacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Büyükkılıç, daha önce doğalgaz ihaleleri yapılırken merkezde 2 ilçe ile başlandığını belirterek, " Talas, Hacılar, İncesu eklendi derken daha sonra diğer ilçeler etap etap ekleniyor. Şimdi 6 ilçenin de tüm yükümlülüklerini ya da doğalgazın gelmesi için fedakarlıkların azamisini Kayseri Büyükşehir Belediyesi yapmak suretiyle Sarız'ımıza, Pınarbaşı'mıza, Sarıoğlan'ımıza, Akkışla'mıza, Felahiye'mize, Özvatan'ımıza da doğalgazın gelmesini sağlayacak gayretin içerisinde yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hizmetten hizmete yatırımdan yatırıma koştuklarının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "6 ilçe ile ilgili sırf doğalgaza olan yatırım Eylül ayı itibariyle 1 milyar 500 bin TL'lik bir yatırımdı. Bugünün rakamlarıyla değerlendirilecek olursa en az 2 milyar TL'den fazla bir değeri bulur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

6 ilçe doğalgaza kavuşuyor

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Memduh Büyükkılıç, Felahiye, Kayseri, Sarız, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 6 ilçe doğalgaza kavuşuyor - Son Dakika


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