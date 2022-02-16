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7 metreyi bulan karda yol açma çalışması... İş makineleri kar tünellerinden böyle geçiyor - Son Dakika

7 metreyi bulan karda yol açma çalışması... İş makineleri kar tünellerinden böyle geçiyor

16.02.2022 09:57

7 metreyi bulan karda yol açma çalışması... İş makineleri kar tünellerinden böyle geçiyor Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, kardan tünellerin oluştuğu Ceylanlı köyü yolunu yeniden ulaşıma açtı.

7 metreyi bulan karda yol açma çalışması... İş makineleri kar tünellerinden böyle geçiyor

HAKKARİ - Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, kardan tünellerin oluştuğu Ceylanlı köyü yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Hakkari'den 40 kilometre uzaklıkta ve metrelerce karın bulunduğu 25 hanelik Ceylanlı köyü yoluna çığ düşmesiyle il özel idaresi karla mücadele ekibi hemen harekete geçti. Yer yer 7 metreyi bulan kar tünellerinin arasında geçen iş makineleri, zorlu coğrafyaya rağmen yolu yeniden ulaşıma açtı.

Zorlu çalışmayı yakından takip eden Ceylanlı Köyü Muhtarı Behçet Ege, köy yolunu yeniden ulaşıma açan il özel idaresi ekiplerine teşekkür etti.

Köy sakinlerinden Ekrem Aydemir ise il özel idaresi ekiplerinin çığları aşarak yollarını ulaşıma açtığını belirtti.

7 metreyi bulan karda yol açma çalışması... İş makineleri kar tünellerinden böyle geçiyor
7 metreyi bulan karda yol açma çalışması... İş makineleri kar tünellerinden böyle geçiyor
7 metreyi bulan karda yol açma çalışması... İş makineleri kar tünellerinden böyle geçiyor

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Hakkari, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 7 metreyi bulan karda yol açma çalışması... İş makineleri kar tünellerinden böyle geçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 metreyi bulan karda yol açma çalışması... İş makineleri kar tünellerinden böyle geçiyor - Son Dakika
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