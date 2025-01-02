71 Yaşında Marangoz Ustası

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Malatya'da yaşayan marangoz ustası 71 yaşındaki Murat Kocataş babasından devraldığı mesleği sürdürüyor. Üç kuşaktır ağaçlara şekil verdiklerini belirten Kocataş, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini severek yaptığını söyledi.

Malatya'da yaşayan marangoz ustası 71 yaşındaki Murat Kocataş depremlerde önemli ölçekte etkilenen Küçük Sanayi Sitesi'nde babasından devraldığı mesleğini sürdürüyor. Üç kuşaktır ağaçlara şekil verdiklerini belirten Kocataş, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini severek yapıyor. Küçük yaşlarda babasının yanında mesleğe başladığını aktaran Murat Kocataş, 60 yıldır aynı işyerinde çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade ederek, mesleğe çok sayıda usta kazandırdıklarını söyledi. Şimdilerde çırak bulmaktan zorlandıklarını kaydeden Kocataş, depremler sonrası ağırlıklı olarak masa, divan, ekmek tahtası üretimi yaptıklarını belirtti.

Mesleğini severek icra ettiğini aktaran Murat Kocataş sağlığı el verdiği müddetçe çalışmaya devam edeceğini söyledi. - MALATYA