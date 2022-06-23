73 yaşında ikinci kitabını okurlarla buluşturdu - Son Dakika
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73 yaşında ikinci kitabını okurlarla buluşturdu

23.06.2022 12:34
73 yaşında ikinci kitabını okurlarla buluşturdu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşamını sürdüren 73 yaşındaki Huriye Aşar ikinci kitabını yayınladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşamını sürdüren 73 yaşındaki Huriye Aşar ikinci kitabını yayınladı. Çok sayıda şiirinin yer aldığı "Özden Söze" adlı kitapta Aşar'ın köyden kente göçtüğü süreç ve birçok pastoral şiir yer alıyor. Pandemi sürecindeki kapanma ile ilk kitabını yayınlamayı düşündüğünü dile getiren Huriye Aşar, Kitap Kulübü Yayınları'nın ilk kitabı olan Yaşadığım Kadar'ı yayınladığını daha sonra yazdıklarının kaybolmaması adına ikinci kitabını da hayata geçirdiklerini dile getirdi.

5 yıllık ilkokul tahsili olduğunu belirten Aşar, "Köyümüz Tavşanlı'ya bağlı Eğriöz köyünde henüz kız çocukları pek okutulmazken rahmetli babam bizlere de okul görme fırsatı verdi. Okuduğumuz kadar yaşadık desek doğru olur. Bu sebeptendir ilk şiir kitabımın adı da Yaşadığım Kadar ismini aldı. Önce gözümü açtığım köyümü daha sonra ailemi, evlatlarımı sonra da dünyada görme fırsatım olan ülke ve şehirleri yazdım. Bakü'yü de yazdım. Mekke'yi de" diyerek 1970'li yıllardan bu yana şiirler yazdığını belirtti.

Şiirlerini torunlarıyla birlikte eski defterlerden bilgisayar ortamına aktarıp daha sonrada yayına sunduklarını söyleyen Aşar, "Özellikle kapanma döneminde bayram yaşayamamıştık. Evlatlarımdan torunlarımdan ve kardeşlerimden uzak kalınca, en azından bu şiirleri kitap haline getirip onlara hediye eder, bir hatıra bırakırım diyerek ilk kitabı onlarla paylaşmıştım. Onlardan gelen manevi destekle Özden Söze adlı kitabı da yayınlayabildik. Çok şükür, tek niyetim bizlerin gelip geçtiği yerleri hatırlamaları, unutmamaları" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

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