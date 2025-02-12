73 Yılın Sırrı: Sevgi ve Sabır - Son Dakika
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73 Yılın Sırrı: Sevgi ve Sabır

73 Yılın Sırrı: Sevgi ve Sabır

Kavaklıdere'de 73 yıldır evli İzzet ve Fatma Sarıoğlu çifti, sevgi ve sabırla gençlere ilham veriyor.

12.02.2025 11:00
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde tam 73 yıldır aynı yastığa baş koyan İzzet ve Fatma Sarıoğlu çifti, sevgi, sadakat ve sabrın en güzel örneğini sergileyerek genç nesillere ilham oluyor.

2025 Aile Yılı kapsamında Kavaklıdere Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Vefa Çınarları: Bir Ömür El Ele" projesi çerçevesinde, Kavaklıdere Kaymakamı Ali Argama ve beraberindeki heyet, ilçenin en uzun süre evli kalan çifti olan Sarıoğlu ailesini ziyaret etti. Ziyarette, çiftin yıllara meydan okuyan evlilikleri kutlandı ve bu anlamlı birliktelik onurlandırıldı.

Mutluluklarının sırrını sabır, sevgi ve anlayış olarak özetleyen Sarıoğlu çifti, gençlere şu mesajı verdi: "Birbirinizi sevin, sabırlı olun. Hayat, paylaştıkça güzelleşir."

Kavaklıdere Kaymakamlığı, aile bağlarını güçlendirmek, geçmişten gelen değerleri yeni nesillere aktarmak ve "Aile Yılı" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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