Yerel

Kaymakam adaylığı yazılı sınavı sonucunun ardından mülakata katılan ve T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapacak olan 77 kaymakam adayı belli oldu. Adaylar, nihai başarı bilgilerine e-devlet şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım. 2024 yılı için alımı planlanan Kaymakam Adaylığı yazılı ve sözlü sınav süreçleri tamamlandı. Sınavlarda başarılı olan 77 kaymakam adayımızı açıklıyoruz. Ülkemize, milletimize ve kaymakam adaylarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA