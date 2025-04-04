83 Yaşındaki Oya Sepici, Yamaç Paraşütü ile Uçmanın Keyfini Çıkarıyor - Son Dakika
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Yerel

83 Yaşındaki Oya Sepici, Yamaç Paraşütü ile Uçmanın Keyfini Çıkarıyor

83 Yaşındaki Oya Sepici, Yamaç Paraşütü ile Uçmanın Keyfini Çıkarıyor

Adana'da yaşayan 83 yaşındaki Oya Sepici, yamaç paraşütü deneyimi ile gençlere örnek oldu. Daha önce uçakla yüksekten Adana'yı izleyen Sepici, yamaç paraşütü ile hayalini gerçekleştirdiğini ve bu deneyimin harika olduğunu belirtti.

04.04.2025 09:46  Güncelleme: 09:49
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Adana'da yamaç paraşütü ile uçan eski belediye başkanının 83 yaşındaki eşi "ölmeden önce uçmak istedim. Bunu başardığım için çok mutluyum" dedi.

Yamaç paraşütü her geçen gün artan bir spor dalı olmaya başladı. Daha çok gençler yamaç paraşütü ile uçup keyifli dakikalar geçirse de yaşı ilerlemiş insanlarda bu zevki tatmak istiyor. Bunlardan biri de 83 yaşındaki Oya Sepici oldu. İlerleyen yaşına rağmen günlük spor yaptığı için kendini hala genç hisseden Adana Eski Belediye Başkanı Ali Sepici'nin de eşi olan Oya Sepici yamaç paraşütü deneyimini yaşadı.

Sepici harika bir duygu yaşadığını belirterek, "Daha önce de bu duyguyu uçakla yaşamıştım. Süleyman Demirel, bana uçakta Adana'yı izletmişti. Ben üniversiteden sonra gölün diğer tarafa gittiğini bilmiyordum. Yamaç paraşütü de hayatımda eksik kalmasın dedim. Yamaç paraşütü aklımdayken, istek varken ve dünyayı terkedersem bu zevki yaşamak için gelmek istemem. O yüzden yamaç paraşütüyle uçup öyle gideyim dedim. Yukarıda uçarken zevk aldım, bayıldım ve çok keyif aldım. Hocam, şuan istesin yine uçarım" dedi.

Yamaç paraşütü eğitmeni Serdar Gülşen, uçmanın yaşı olmadığını söyleyerek, "Bunu Oya hanımla birlikte herkese ispat ettik. İki kızım var ve yürümeye başlamadan önce uçmayı öğrendiler. Uçmanın yaşı yok, 7'den 70'e demiyoruz. 7'den 83'e herkesin gönül rahatlığıyla yapabileceği oldukça keyifli ve güvenli bir aktivitedir. Oya hanım ile gençler arasında dağlar kadar fark var. Oya hanım çok cesurdu ve uçarken keyifli sohbet ettik. Kendisini hem tebrik hem de takdir ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

adana, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel 83 Yaşındaki Oya Sepici, Yamaç Paraşütü ile Uçmanın Keyfini Çıkarıyor - Son Dakika

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