9 yılda yüzlerce iyilik - Son Dakika
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9 yılda yüzlerce iyilik

9 yılda yüzlerce iyilik

"İzmir'de İyilik Var" etkinliği, 9'uncu yılında "2026'ya Doğru Sürdürülebilir Gönüllülük" teması ile düzenlendi.

08.12.2024 10:36  Güncelleme: 10:40
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" İzmir'de İyilik Var" etkinliği, 9'uncu yılında "2026'ya Doğru Sürdürülebilir Gönüllülük" teması ile düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi'nin, 2016 yılında "Kampüste İyilik Var" sloganıyla hayata geçirdiği iyilik yolculuğu, "İzmir'de İyilik Var" hareketine dönüşerek 9 yılda tüm kente yayıldı ve binlerce kişiye dokunan etkinlikler düzenlendi. İzmir'de İyilik Var Hareketi Yaşar Üniversitesi öncülüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği ve diğer sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde, "Dünya Gönüllüler Günü"nü kutlamak ve gönüllülüğün yaygınlaştırılmak amacıyla başlatılmış bir iyilik hareketi. Bu yıl etkinlik "2026'ya Doğru Sürdürülebilir Gönüllülük" temasıyla gerçekleşti. BM'nin 2026'yı "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Gönüllülük Yılı" ilan etmesiyle vurgulanan etkinlik Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu "İzmir'de İyilik Var" hareketinin, kentin dört bir yanına yayılan bir iyilik dalgasına dönüştüğünü belirterek şunları söyledi:

"İzmir'de İyilik Var' demek, yalnızca bir etkinlik değil, bir yaşam biçiminin kendisi demek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da burada sadece bir etkinlik için değil, iyiliği büyüten, paylaşarak çoğaltan büyük bir hikayenin parçası olmak için toplandık. Bu hareketin amacı, krizlerin ve kaosların gölgesinde kalan gönüllülük ve iyilik kavramlarını bireylere, kurumlara ve topluma yeniden hatırlatmak ve iyiliği hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmektir."

"İzmir'de iyilik ormanı"

Hareketin yürüttüğü çalışmalarla binlerce kişinin kalbine dokuduğunu söyleyen Kazançoğlu, "Bugüne kadar bu iyilik hareketine 150'nin üzerinde sivil toplum kuruluşu, kamu kurumu, özel sektör gönüllü toplulukları ve öğrenci toplulukları katılarak binlerce iyiliğin hayata geçmesine katkı sağladı. Hep birlikte gerçekleştirdiğimiz 100'den fazla söyleşi, buluşma, atölye, konser ve belgesel gösterisi ile binlerce kişinin kalbine dokunduk. Ayrıca 5 binden fazla fidan bağışıyla 'İzmir'de İyilik Var Ormanı'nı oluşturduk. Bu başarı, İzmir'in iyilik ve dayanışma ruhunun en güzel kanıtıdır. Geçtiğimiz günlerde, 'İzmir'de İyilik Var' hareketiyle Dünya Gazetesi Toplumsal Fayda Ödülü kazandık. Bu ödül, yalnızca bir kuruma değil; iyiliğe ve gönüllüğe inanan, iş birliğini önemseyen, daha iyi bir dünya için emek veren, ilk günden beri yanımızda olan organizasyon komitesine ve tüm gönüllülere aittir" dedi.

Yoksullukla mücadelede gönüllülük

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da dünyayı iyilik ve güzelliğin kurtaracağını belirterek, "Ülkede genel olarak kent yoksulluğu çok arttı. Emekliler, mavi-beyaz yakalılar dahil artık bir kent yoksulluğu söz konusu. Diğer taraftan Konak; Alsancak, Kordon, Güzelyalı gibi güzel bir ön cephenin arkasında büyük sorunlarla boğuşan arka semtleri olan bir ilçe. Aradaki bir cadde ile çok fazla şey değişiyor. O nedenle yoksullukla mücadeledeki gönüllülük çok önemli. Her bireyin kendisini öteki hissetmediği, kentin ve ülkenin imkanlarından eşit bir biçimde faydalandığı bir dünya oluşturmak için iyiliğe devam etmeliyiz. Bu noktada STK, üniversite ve kurumların iş birliği çok anlamlı" diye konuştu.

Ogün Kaptanoğlu ve simge köpek Fox

6 Şubat depreminde arama kurtarma çalışmalarında etkin görev alan oyuncu ve sinema sanatçısı Ogün Kaptanoğlu orada yaşadığı deneyimleri ve gönüllülük serüvenini anlattı. Kaptanoğlu, "Her şey Fox'u sahiplenmemle, yani küçük bir iyilik ile başladı. Onu rehabilite etmek için K9 eğitimlerine götürdüm. O sırada bu alanda ne kadar eksik olduğunu fark ettim. Bu çalışmalara katılacak köpek sayısı ülkemizde sadece 46 bu köpeklerin vardiyalarla çalıştığını da düşünürsek sayı yarıya düşüyor. Bizlerin gönüllüler olarak yapacak çok işi var. Oyuncu kimliğimin de katkılarıyla bu alanda fayda sağlamak için Arama Kurtarma Eğitim Derneği'ni (ARKED) kurduk. Henüz çok yeni ama çok hızlı yol alıyoruz. Önceliğim afetlerde sesini duyuramayacak engelli bireylere yönelik çalışmalar yapmak" dedi.

STK'lar ve gönüllülük

İzmir İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Turgay Esen de ülkemizde de STK'ları ve gönüllü çalışmaları bu alanda öncü olan ülkeler seviyesine taşımamız gerektiğini söyleyerek, "Gönüllülüğün temeli kamu kuruluşları dışında kişisel çabalarla yapılan işlerdir. Kamu kuruluşları ile yapılacak işler bellidir. Gelişmiş ülkelerde STK'lar çok güçlü. Bir ülkede STK'lar ne kadar güçlü ise, demokrasi de o kadar güçlüdür. Ülkemizde de STK'ları ve gönüllü çalışmaları bu ülkeler seviyesine taşımalıyız. Amacımız gönüllülerin yanında olmak ve önünü açmak. İzmir'de İyilik Var Hareketi'nin bir araya getirdiği paydaşlıklar herkese örnek olmalı" dedi.

"İzmir'de İyilik Var' kolektif bir iyilik hareketi"

Gönüllülük ve iyilik gibi çok basit ama güçlü kavramlar hatırlatmak istediklerini belirten İzmir'de İyilik Var Hareketi Kurucusu ve Koordinatörü Yaşar Üniversitesi Öğr. Gör. Kevser Çimenli de, "İzmir'deki iyilik hareketi, gönüllülerin katkılarıyla her yıl büyümeye ve yayılmaya devam ediyor. İzmir sivil toplumunda çok güçlü bir kent. Bu yüzden sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği yapmak, birbirimize güç katmak çok önemli. İzmir'de iyiliği yaymak için örgütlenmiş ve birbirinden haberdar olan topluluklarla bir arada olmak, onlarla güç birliği yaparak bu hareketi daha da büyütmek istiyoruz" dedi.

Etkinlikte, ayrıca harekete katılan gönüllüler ve kuruluşlar düzenlenen oturumlarda deneyimlerini paylaştı. 2-7 Aralık tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından tasarlanan "İyilik Rotası" ile kentte oynanan oyunu katılanlara ödüller verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, İyilik, Kültür, Çevre, Yerel, izmir, Son Dakika

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