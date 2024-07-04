A Milli Futbol Takımı Avusturya\'yı yenerek çeyrek finale yükseldi

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçı vatandaşlar Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan dev ekrandan takip edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği heyecan dolu maç Kalaba Kent Meydanı'nda dev ekranda yayınlandı. 90 dakika heyecanın tavan yaptığı maç yayınında Kalaba Kent Meydanı hıncahınç dolarken vatandaşlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük coşku yaşadı.

Çeyrek final müsabakasına davet

Milli Takımı tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Çeyrek finale yükselen Milli Takımımız bizlere büyük bir sevinç ve gurur yaşattı. Maçlar Almanya'da oynansa da bizler tüm kalbimizle onların yanındayız. Millilerimizin 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile mücadele edeceği maçı da meydanımızda dev ekranda yayınlayacağız. Milli coşkuyu tek yürek halde tekrar yaşamak isteyen herkesi Cumartesi günü Keçiören Belediyesi önüne davet ediyorum" dedi.

Merih attı, coşku arttı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımın tüm maçları ilçedeki Kalaba Kent Meydanı'na kurulan dev ekranda yayınlanırken, ay yıldızlıların 2-1'lik Avusturya galibiyetinin coşkusu da aynı adreste yaşandı. Dev ekranın kurulduğu meydan dolarken maçın bitiş düdüğüyle birlikte görülmeye değer bir kutlama yapıldı.

Türkiye-Hollanda maçı da dev ekranda

Keçiören Belediyesi, 6 Temmuz Cumartesi günü A Milli Takımın Hollanda ile karşılaşacağı çeyrek final maçını da Kalaba Kent Meydanı'na kurulacak dev ekranda yayınlayacak. - ANKARA