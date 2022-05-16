AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti

16.05.2022 14:21

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti

HATAY - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Hatay Valiliği'ne geldi. Daha sonra Valilik makamına geçen Büyükelçi Landrut, burada Hatay Valisi Rahmi Doğan ile sohbet etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Vali Doğan'a kabulünden dolayı teşekkür etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti

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Kaynak: İHA

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