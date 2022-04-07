ABB'den bir destek de vişne üreticilerine: "Vişne Üretim Teknikleri Eğitimi" başladı - Son Dakika

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ABB'den bir destek de vişne üreticilerine: "Vişne Üretim Teknikleri Eğitimi" başladı

ANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te vişne yetiştiriciliği yapmak isteyen yerli üreticilere yönelik "Vişne Üretim Teknikleri Eğitimi" başlattı. Kırsal kalkınma hamlesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gıda Tarım Örgütü iş birliğiyle 'Çiftçi Eğitim Programı' çerçevesinde Çubuk Aile Yaşam Merkezi'nde vişne yetiştiriciliği konusunda düzenlenen teorik ve uygulamalı ilk eğitime de ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli yerli üreticileri hem ekonomik yönden hem de eğitim konularında destekleyerek üretimi teşvik eden projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gıda Tarım Örgütü Projesi ortaklığında Doğa Koruma Merkezi iş birliğiyle "Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevresinde Kentsel Tarımın ve Kırsal Yaşamın Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde "Vişne Üretim Teknikleri Eğitimi"nin ilkini Çubuk Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Tarımsal kalkınmada örnek projeler

Çiftçi Eğitim Programı çerçevesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Nurdan Tuna Güneş tarafından verilen eğitimde, vişne yetiştiriciliğinin püf noktaları ve teknikleri önce teorik daha sonra da sahada uygulamalı olarak anlatıldı. İlk eğitime, ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, mahalle muhtarları, vişne bahçesi sahipleri, yerli üreticiler, Çubuk Ziraat Odası temsilcileri, kooperatif temsilcileri ile FAO ve DKM yetkilileri de katıldı.

Başkent'te daha bilinçli vişne yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilere eğitim desteği sağlayarak örnek bir projeye imza atan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, modern tarımın tekniklerinin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin zenginleştirilmesini amaçlıyor.

İlk eğitim vişne üretiminin merkezi Çubuk'ta

İlk eğitimi Ankara'da vişne üretiminin merkezi sayılan ilçelerden Çubuk'ta gerçekleştirmek istediklerini ve Ankara'da üretilen ürünlerin kalitesinde eğitimlerin büyük katkısı olduğunu belirten Tüzün, şu bilgileri verdi: "FAO ile beraber yürüttüğümüz proje çerçevesinde ilimizle alakalı 5 kritik ürün seçimi yaptık. Bu ürünlerden bir tanesi vişne. Vişne üretimi yapan üreticilerimize budamadan başlayarak, ilaçlama, gübreleme ve hasat teknikleri konusunda üniversite hocalarımızla birlikte eğitim verdik. Amacımız ürün kalitelerini artırıp pazarda daha iyi bir değerle satılmasını sağlamak. Aynı zamanda ürünlerle ilgili kurulmuş olan kooperatiflerin de yapılarını iyileştirip daha etkin hale gelmelerini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sadece eğitimle kalmayıp daha sonra ürünlerin değerlendirilmesi konusunda da ayrı bir proje yürüteceğiz. ABB olarak FAO'dan aldığımız hibe ile ilk kez bu projeyi biz yürütüyoruz."

Hedef: A'dan Z'ye verimli ve kaliteli vişne üretimi

Yerli üreticilere A'dan Z'ye vişne üretiminin inceliklerini anlatan Güneş, merak edilen soruları da tek tek yanıtladı.

Daha bilinçli bir üretim için vişne ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu Çubuk Ağılcık Mahallesi'nde eğitime katılan yerli üreticiler, uygulamalı olarak vişnelerde anaç ve çeşitler, çoğaltma ve bahçe tesisi, budama, terbiye, hastalık ve zararlılar, sulama, gübreleme, hasat ve depolama konuları hakkında bilgilendirildi.

Eğitimler 5 ilçede daha verilecek

ABB'nin ev sahipliğinde Çubuk'ta başlatılan Vişne Üretim Teknikleri Eğitimi, vişne üretimine meraklı olan veya üretim yapan yerli üreticiler için merkez ilçelerin yanı sıra çevre ilçelerde de devam edecek. Ziraat Odası, muhtarlar, bölge kooperatifleri ve üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programı Çubuk'tan sonra Beypazarı, Kalecik, Şereflikoçhisar, Evren ve Polatlı ilçelerinde de verilecek. Çubuk'ta gerçekleştirilen eğitim programı sayesinde modern üretim tekniklerini öğrendiklerini, doğru bildikleri yanlışların farkına vardıklarını ifade eden yerli üretici Mehmet Kuruoğlu, Büyükşehir Belediyesine bu desteği için şu sözlerle teşekkür etti: "Vişne ağaçlarımız var ama pek verim alamıyoruz. Eğitimlerde öğrendiğimiz ve gördüğümüz her şeyi uygulamaya çalışacağız. Aslında bizim yapmış olduğumuz işlemler burada anlatılanlara göre bilinçli yapmadığımızı gösteriyor. Büyükşehir Belediyemize bize verdiği bu destekten dolayı teşekkür ederim."

Son yıllarda kendilerine büyük bir destek olduğunu ifade eden yerli üretici Yusuf Akkaya ise şu ifadeleri kullandı: "Tarım ve hayvancılık ile uğraşıyorum. Vişne üretimi hakkında verilen eğitim için çok teşekkür ederim. Bugün aldığımız eğitime baktığımda bilmediklerimizin olduğunu ve bildiklerimizin de eksik olduğunu gördüm. Daha çok yol kat etmemiz gerekiyor. Son 2-3 yıldır bize zaten müthiş bir destek var. Tarımda üretim olursa ekonomide serbestlik olur. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."