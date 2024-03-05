ABD, Gazze'ye deniz koridoru ile insani yardım ulaştırmayı değerlendiriyor

Yerel

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD'nin Gazze Şeridi'ne deniz koridoru ile insani yardım ulaştırmayı değerlendirdiğini açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarına ve insani yardımların girişini engellemeye devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD ve uluslararası ortaklarının Gazze Şeridi'ne deniz koridoru ile insani yardım ulaştırmayı değerlendirdiğini açıkladı. Ryder, "ABD kurumları arası ve uluslararası ortaklarımızla koordineli olarak, potansiyel ticari ve sözleşmeli seçenekler de dahil olmak üzere Gazze'ye insani yardım için bir deniz koridoru seçeneklerini aktif olarak gözden geçiriyoruz. Bunun nasıl olacağına ilişkin şu anda açıklayacak daha fazla bir şeyim yok" dedi.

ABD ordusunun "yalnızca destekleyici bir rolde" olacağını ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın ABD hükümeti için koordinasyon çabalarına liderlik ettiğini belirten Ryder, ABD'nin yardım dağıtma çabalarını desteklemek üzere Gazze'ye asker gönderme planının olmadığını söyledi. - WASHINGTON