ABD, Japonya'daki Savaş Uçaklarını Modernize Edecek - Son Dakika
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Yerel

ABD, Japonya'daki Savaş Uçaklarını Modernize Edecek

ABD Savunma Bakanlığı, Japonya'da bulunan savaş uçaklarına yönelik 10 milyar dolarlık modernizasyon planını duyurdu. Plan kapsamında Kadena Hava Üssü'ne 36 adet F-15EX, Misawa Hava Üssü'ne ise 48 adet F-35A savaş uçağı konuşlandırılacak. Bu plan, ABD-Japonya ittifakını güçlendirmeyi, bölgesel caydırıcılığı artırmayı ve Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı korumayı hedeflemektedir.

04.07.2024 09:43
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ABD Savunma Bakanlığı, Japonya'da bulunan savaş uçaklarına yönelik 10 milyar dolarlık modernizasyon planını duyurarak, Kadena Hava Üssü'ne 36 adet F-15EX, Misawa Hava Üssü'ne ise 48 adet F-35A savaş uçağı konuşlandırılacağını açıkladı.

Kuzey Kore'nin ardı ardına gelen füze denemeleri ve Çin'in artan askeri varlığı Asya - Pasifik bölgesinde güvenlik endişelerini artırıyor. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Japonya'da konuşlu savaş uçaklarına yönelik yeni modernizasyon planı kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, önümüzdeki birkaç yılda uygulanacak yaklaşık 10 milyar dolarlık planın ABD-Japonya ittifakını güçlendirmek, bölgesel caydırıcılığı artırmak ve Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı korumayı hedeflediği belirtildi. Bu çerçevede ABD'nin Japonya'nın Okinawa eyaletindeki Kadena Hava Üssü'nde konuşlu 48 adet F-15C/D savaş uçağını 36 adet F-15EX savaş uçağı ile değiştirerek buradaki askeri varlığını güçlendireceği kaydedilen açıklamada, "Japonya'nın Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssü'ndeki 36 adet F-16 savaş uçağı ise 48 adet F-35A savaş uçağı ile yenilenerek daha fazla taktik uçak kapasitesi ve kabiliyeti elde edilecektir" ifadelerine yer verildi.

"Plan Japonya'nın savunmasına olan bağlılığın göstergesi"

Öte yandan, ABD Deniz Piyadelerinin Japonya'nın savunmasını desteklemek için gerekli askeri kabiliyetleri sağlamak üzere Yamaguchi eyaletindeki Iwakuni Hava Üssü'nde uçak varlığını kalıcı olarak sürdürmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığı'nın ordunun en gelişmiş taktik uçaklarını Japonya'da konuşlandırma planı, ABD'nin Japonya'nın savunması ile her iki ülkenin özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesine yönelik ortak vizyonuna olan sarsılmaz bağlılığını göstermektedir" denildi. - TOKYO

Kaynak: İHA

Japonya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD, Japonya'daki Savaş Uçaklarını Modernize Edecek - Son Dakika

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