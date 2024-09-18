Abdullah Acıbadem\'in Araba Tutkusu

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Konya'da küçük yaşlardan bu yana araba merakı olan ve tutkusu da mesleği olan Abdullah Acıbadem, son 10 yıldır 18 kez küçültülmüş model arabaları biriktirmeye devam ediyor.

Konya'da galericilik yapan Abdullah Acıbadem, küçük yaşlarda etkilendiği araçların 18 kez küçültülmüş modellerini son 10 yıldır topluyor. Arabalara olan ilgisi mesleği olan Abdullah Acıbadem, çeşitli modellerde 150'den fazla parçanın bulunduğu koleksiyonu için ayrı köşe oluşturdu. Raflarda sergilediği oyuncaklara gözü gibi bakan Acıbadem, araçlara olan tutkusunun koleksiyona dönüştüğünü söyledi.

"Otomobilin benim hayatımda farklı bir yeri oldu"

Galericilik sektöründe 24 yıldır hizmet verdiğini, araçlara olan tutkusunun sürekli devam ettiğini anlatan Abdullah Acıbadem, "Aşağı yukarı mesleğe dahil olmam 24 yıl önce başladı. Tabii ki çocukluğumun bir kısmı da otomobil piyasası ve otomotiv sektörünün içerisinde geçti. Haliyle hal böyle olunca otomobilin benim hayatımda farklı bir yeri oldu. Yaklaşık 10 yıldır klasik araçlar olsun ya da birebir minyatürü biriktirmeye başladım. Daha sonra bu araçlarımızı nasıl sergileyebiliriz düşüncesi ile görsel anlamda bir teşhir için bu duvarı bu şekilde dönüştürdük. Otomobil bir tutkudur. Bu tutku da günümüzde baktığımız zaman çocuklarımızda da olduğu gibi bu tutku bizde halen devam ediyor" dedi.

"Araçların bire bir orijinal halinin 18 kez küçültülmüş hali"

İş yerine gelen müşterilerinin de model araçlara ilgisinin yoğun olduğunu anlatan Acıbadem, "İş yerimize hem şehir dışından hem de şehir içinden müşterilerimiz geliyor. Aşağıda araçlarımızın bir çoğunun gerçeğini görürken ofisimizin içerisinde minyatürlerini görmesi bire bir orijinal halinin 18 kez küçültülmüş hali. Bunu vatandaşlarımız görünce ilgi ile bakıyor. Herkes merak ediyor biz de severek anlatıyoruz. Otomobil bizim için bir tutkudur. Buraya gelen müşterilerimizin yanındaki çocuklarımız bu araçlardan isteyenler oluyor. Özellikle küçük çocukların farklı bir ilgisi oluyor. Çocuklarımız istiyor ama koleksiyon olduğu için maalesef çocuklarımıza veremiyoruz ama onlara başka hediyelerimiz oluyor. Serileri devam ettirme adına onların bu isteğini yapamıyoruz. Bu koleksiyonun devamı her geçen gün artıyor. Bunun tabii ki bir sınırı yok ama haliyle ofisimizde bununla alakalı yer de kalmadı. Tabii biz gördükçe her gittiğim yerde yurt içi, yurt dışında araçları toplamaya devam ediyorum" diye konuştu. - KONYA