Aç Ayı Arı Kovanlarına Saldırdı

Sinop'ta aç kalan ayı, arı kovanlarına saldırdı

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Sazak Köyü'nde aç kalan bir ayı, gece saatlerinde bal bulmak için arı kovanlarına saldırdı. Ayının parçalayarak zarar verdiği kovanlarda çok sayıda petek kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sazak köyü Kayabucağı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halil Gök'e ait arı kovanlarına gece saatlerinde ayı saldırdı. Sabah saatlerinde kovanlarını kontrol etmeye giden Gök, kovanların parçalanmış olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Kovanların çevresinde ayıya ait olduğu düşünülen pençe izleri görülürken, çok sayıda petek zarar gördü. Bal kalıntılarının etrafa yayıldığı, bazı kovanların ise tamamen devrilmiş halde bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili konuşan Halil Gök, "Kovanları bu halde görünce içimiz yandı. Bu yılın emeği heba oldu. Gece ses duymadık ama sabah geldiğimizde manzara ortadaydı" dedi.

Mahalle sakinleri, bölgenin ormanlık alana yakın olduğunu ve ayıların özellikle bal kokusuna duyarlı olduğunu belirterek, benzer olayların yeniden yaşanmaması için önlem alınması çağrısında bulundu.