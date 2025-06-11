Aç Domuzlar Çöpte Yemek Aradı

Aç kalan domuzlar çöpte yemek aradı
HATAY - Hatay'da aç kalarak yerleşim yerine inen domuzlar, çöpte yiyecel aradı, o anlarsa kameraya yansıdı.
Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde aç kalan domuzlar yerleşim yerlerine inmeye başladı. Sıklıkla bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından görülen domuzlar, geçtiğimiz gün çöp konteynerinin çevresinde yem ararken görüntülendiler. Bir süre yem arayan domuzlar, çevreye zarar vermeden gözden kayboldular. Domuzların gezindiği anlarsa kameraya yansıdı.
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