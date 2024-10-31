Aç Kalan Domuzlar Mahalleye İndi

Aç kalan domuz sürüsü böyle görüntülendi
VAN - Van'ın Özalp ilçesinde aç kalan domuz sürücü mahalleye indi.
Özalp ilçesine bağlı Eski Emek Mahallesi'nde sürüler halinde görülen domuzlar korkuya neden oldu. Aç kalan domuz sürüsü yiyecek bulabilmek için mahalleye inerken, o anları araç sürücüsü cep telefonu ile kaydetti. Sayıları 20 civarında olan domuz sürüsünün Gültepe Mahallesi'nden Eski Emek Mahallesi'ne doğru gittiği söyleyen araç sürücüsü Nihat Önen, "Domuzlar yaklaşık 1 aydan bu yana sürekli burada görülüyor" dedi.
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