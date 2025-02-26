Aç Kurtlar Köye İndi

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Aç kalan kurt köye indi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan alfa kurt köye indi. Köylüler, hayvanlarını kurtlardan korumak için nöbet tutuyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Gökkaya ve Oğuz köylerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar, köy arazisine inmeye başladı. Kurtların varlığı, köylüleri tedirgin ederken, hayvan sürülerini koruma telaşına soktu.

Köyde hayvancılıkla geçinen vatandaşlar, kurtların saldırılarına karşı hayvanlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Kurtlar özellikle geceleri köylülerin korkulu rüyası haline geldi.

Üreticilerin kameralarına yansıyan görüntülerde, kurdun köy arazisinde rahatça dolaştığı görüldü.

Kurtların bu kadar rahat bir şekilde köye inmesi, köylülerin endişelerini daha da arttırıyor.