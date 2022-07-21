Aç ve bitkin düşen atmaca beslendikten sonra doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Aç ve bitkin düşen atmaca beslendikten sonra doğaya bırakıldı

21.07.2022 15:59
Aç ve bitkin düşen atmaca beslendikten sonra doğaya bırakıldı

Adıyaman'da, bir ikametin balkonuna aç ve bitkin düşen atmaca, vatandaşlar tarafından beslendikten sonra doğasına geri döndü.

Adıyaman'da, bir ikametin balkonuna aç ve bitkin düşen atmaca, vatandaşlar tarafından beslendikten sonra doğasına geri döndü.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesinde bulunan bir ikametin balkonuna konan ve uzun bir süre harekete edemeyen atmacayı fark eden vatandaşlar, su ve yiyecek verdi. Yaklaşık 7-8 saat boyunca vatandaşlar tarafından bakılan atmaca hareketlenmeye başlayınca balkona bırakıldı. Kendisine gelen atmaca daha sonra uçarak gözden kayboldu. - ADIYAMAN

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Yaban hayvanları için doğaya su bırakıldı Yaban hayvanları için doğaya su bırakıldı
Kaynak: İHA

Adıyaman, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aç ve bitkin düşen atmaca beslendikten sonra doğaya bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aç ve bitkin düşen atmaca beslendikten sonra doğaya bırakıldı - Son Dakika
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