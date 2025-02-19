Açık Kapı Projesi Tanıtımı Yapıldı

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Bozyazı Anadolu Lisesi ve Bozyazı Ortaokulu'nda, Kaymakamlık himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'Açık Kapı Projesi' tanıtıldı.

Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı'nın açılış konuşmasından sonra, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü görevlileri Nuran Yıldırım ve Kadir Bal tarafından 'Açık Kapı Projesi' ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Öğrenci velilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, projenin amacı, sunduğu hizmetler ve vatandaşlara sağladığı kolaylıklar hakkında bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, 'Açık Kapı Projesi'nin vatandaş odaklı bir yönetim anlayışını benimsediğini ve kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtti. Projenin, şeffaflık ve hızlı çözüm odaklı bir yaklaşım sunduğuna dikkat çekildi.

Öğrenci velilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, 'Açık Kapı' birimleriyle nasıl iletişime geçileceği ve talep, şikayet ya da önerilerin nasıl iletileceği konularında detaylı bilgi verildi. Program sonunda öğrenci velileri, proje hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

İki okulda yaklaşık 200 öğrenci velisi ile gerçekleştirilen etkinlikte, 'www.acikkapi.gov.tr' internet adresi ve 'Açık Kapı Mobil Uygulaması' da gösterildi. - MERSİN