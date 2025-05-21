Acil Hekimlere Tıbbi Malpraktis Eğitimi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servis hekimlerine yönelik olarak 20 Mayıs 2025 tarihinde "Tıbbi Malpraktis" konulu eğitim düzenlendi.
Eğitim, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Birimi'nde görevli Avukatlar Av. Uğur Aydoğan ve Av. Nermin Öztürk tarafından verildi. Sağlık hizmetlerinin daha güvenli ve yasal çerçevede sunulmasını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde, tıbbi uygulama hataları, hekim sorumluluğu, hasta hakları ve mevzuat kapsamında karşılaşılabilecek hukuki süreçler detaylı bir şekilde ele alındı. Yetkililer, bu tür hizmet içi eğitimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR
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