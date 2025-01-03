Acılı Anne İsa'yı Arıyor - Son Dakika
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Acılı Anne İsa'yı Arıyor

Acılı Anne İsa\'yı Arıyor

Zeynep Hasanfendi, Esad rejiminin Sednaya Hapishanesi'nde kaybolan oğlu için günlerdir umutla bekliyor.

03.01.2025 11:01
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Suriye'de gözü yaşlı anne Zeynep Hasanfendi, Esad rejiminin işkence merkezi Sednaya'ya 2013 yılında giren evladını bulmak umuduyla günlerdir hapishanenin yolunu tutuyor.

Suriye'deki Esad yönetiminin binlerce muhalifi kapatarak işkence uyguladığı Sednaya Hapishanesi'ndeki tutuklular 8 Aralık'ta rejiminin devrilmesinin ardından özgürlüğe kavuşurken, bir kısmından ise hala haber alınamıyor. Acılı anne Zeynep Hasanfendi, 2013 yılında Suriye Milli Ordusu'ndayken rejim tarafından tutuklanarak Sednaya'ya getirilen oğlu İsa Ata Şehap'a ulaşmak için yaklaşık 1 aydır hapishaneye geliyor. Şu ana kadar evladından haber alamayan ve herhangi bir ize ulaşmayan gözü yaşlı anne, evladını bulabilme umuduyla her gün hapishanenin yolunu tutuyor.

"Kansız Esad'la birlikte yürümediği için evladımı benden aldılar"

Esad'a beddua eden gözü yaşlı Zeynep Hasanfendi, "Oğlum, 2013'ten beri Sedneya'da. Oğlum, muhalif olduğu için Esad tarafından alındı. Bu kansız Esad'la birlikte yürümediği için evladımı benden aldılar. Evladım fakirlere, çocuklara ve garibanlara hep yardım ederdi. Hiçbir suçu olmadığı halde evladımı aldılar. Önce Filistin Hapishanesi'ne aldılar, sonra da Sednaya Hapishanesi'ne getirdiler. Gelip evladımı sorduğumda onun burada olmadığını, onun muhaliflerin tarafında olduğunu söylediler. Ben 8 Aralık'tan bu yana Sedneya'ya oğlumu aramaya geliyorum. Bugün de geldim duvarlara bakmaya, belki evladımdan kalan bir ize rastlarım diye. Ölmüşse ve kalmışsa, ne olduysa ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir izine rastlamadım. Gül gibi evladımı aldı Beşar Esad benden, Allah gün yüzü göstermesin" ifadelerini kullandı. - ŞAM

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Suriye, Yerel, Dünya, Son Dakika

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