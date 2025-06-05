Acılı Baba Bayramda Oğlunu Ziyaret Etti

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci oğlunun mezarını ziyaret etti. Acılı baba Özer Aci, "Bu oğlumsuz dördüncü bayram ama bize değil. Caniler en ağır cezayı alacağı gün bizim bayramımız olacak. O güne kadar sabır ve azimle mücadeleye devam edeceğim. Ben 15 ay önce ne söylediysem bugün de aynı yerdeyim. Kirli paraya asla tenezzül etmedim, etmeyeceğim. Son gülen ben olacağım" dedi.

Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, iddiaya göre 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da kullandığı lüks otomobille bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken kişilere çarpıp Oğuz Murat Aci'nin (29) ölümüne neden olurken annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırılmıştı. ABD'de tutuklu bulunan ve iade kararı verilen anne oğulun Türkiye'ye getirilmesi beklenirken vefat eden Aci'nin eşi Şükriye Aci ve yaralanan 4 kişi geçtiğimiz günlerde şikayetlerinden vazgeçmişti. Süreç devam ederken, acılı baba Özer Aci Kurban Bayramı'na bir gün kala Oğuz Murat Aci'nin mezarını ziyaret etti. Oğlu için dua eden baba, gelinleri Şükriye Aci'yi aradığını, kendisinin hiçbir zaman telefonunu açmadığını ve ne onunla ne de torunuyla görüşebildiklerini ifade etti. Öte yandan Özer Aci, gelini Şükriye Aci'yi aradı. Ancak telefonun uzun uzun çaldığı, Özer Aci'nin bir yanıt alamadığı görüldü.

"Bizim bayramımız inşallah bu caniler adalete teslim olduklarında gelecek"

Oğlunun mezarlığını ziyarete gelen acılı baba Özer Aci, "Acı ama gerçek. Bu oğlumsuz dördüncü bayram olacak ama bize değil. Bizim bayramımız İnşallah bu caniler adalete teslim olduklarında gelecek. Teslim oldular sayılır; ağır cezalarını aldıklarında, oğlumun yanına gelip buruk da olsa bayramı kutlayacağım. O bayrama kadar, nasıl ki 15 ayı sabırla ve azimle geride bıraktıysam, ömrüm vefa ettiği sürece mücadelenin içinde olacağım. Mücadeleye devam ediyorum. Yine tekrar ediyorum yolun başındayız. Bu cani ve annesi en ağır cezayı aldıktan sonra belki yüreğimiz bir nebze hafifleyecektir diye düşünüyorum" dedi.

"Bülent Cihantimur'un kirli parasına hiçbir zaman talep olmadım"

Davasının arkasında olduğunu söyleyen Aci, "Biz anne, baba abla olarak davamızın arkasındayız. Hiçbir zaman 15 ay zarfında ben Bülent Cihantimur'un kirli parasına hiçbir zaman talep olmadım bundan sonra da olmayacağım. Bizi bu işin içine çekmeye çalıştılar ama başaramadılar. Başaramayacaklar. O kirli parasından boğazımdan bir lokma geçmesin diyorum ve dedim. Tekrar ediyorum. Bundan sonra da geçmeyecek. Ben ben olduğum müddetçe bu böyle olacak. Birileri gibi 3 ay önce farklı konuşup 6 ay sonra bambaşka konuşan bir kişiliğim yoktur. Ben 15 ay önce ne konuştuysam bugün de aynı şeyleri tekrar ediyorum. Davama sahip çıkacağım. Milletim ve devletimle davamın arkasındayım" ifadelerini kullandı.

"Geçen bayram torunumu göremedim, bu bayram da göremeyeceğim"

Bayramda torununu görmek için evine tekrar gideceklermiş söyleyen Aci, "Geçen bayram torunumu göremedim. Bu bayram da öyle geçecek. Görünen köy kılavuz istemez. Yine torunsuz bayram geçireceğiz. Geçen bayram da ben torunumu görmek istedim. Evine gittim ancak evinde bulamadım, hediyelerini veremedim. Daha sonra hediyelerini bahçelerinde verdim. Herhalde bu bayram da öyle olacak. Tekrar gidip kapısını çalacağız ve muhtemelen evde olmayacaklar diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Şükriye Hanım telefonlara çıkmıyor"

Gelini Şükriye Aci'nin herkesi sosyal medyadan engellediğini söyleyen Aci, "Şükriye Hanım telefonlara çıkmıyor. Oğlumun tanıdığı herkesi sosyal medyada ve numaralarını engelledi. Zaten böyle yapacağı aldığı paradan belli oldu. Yapacak bir şey yok. Kendi tercihidir. Keşke dava sonuçlansaydı da böyle bir talepte bulunsaydı daha güzel olurdu. Ama Şükriye'nin kandırıldığına inananlardanım. Kandırıldı ve cehalete yenik düştü. Şükriye'yi aldattılar diye düşünüyorum. Başka kelime bulamıyorum. Benim davam maddiyatla maneviyat savaşına döndü. Ama tekrar ediyorum. Son gülen ben olacağım. Bundan ben eminim herkes emin olsun" diye konuştu. - İSTANBUL