Acıpayam'da Yangın: İki Ev Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Acıpayam'da Yangın: İki Ev Zarar Gördü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangında iki ev hasar gördü, can kaybı ya da yaralanma olmadı.

28.02.2025 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki evde hasara neden olan yangın söndürüldü

DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki evde hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

Yangın, Acıpayam ilçesi Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Aslankılıç'a ait 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yükselen dumanlar bir anda alevlere dönüştü. Yangın itfaiye ekipler tarafından kontrol altına alınırken mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. İki evin aile fertleri evlerinin yandığını görünce sinir krizi geçirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptıktan sonra kontrol amaçlı en yakın hastaneye sevk edildi.

Yangın sonucu iki evde hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Acıpayam, Olaylar, İtfaiye, Denizli, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Acıpayam'da Yangın: İki Ev Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:13 ABD Basını: Trump, İngilizce’yi resmi dil ilan edecek ABD Basını: Trump, İngilizce'yi resmi dil ilan edecek
17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
10:50 X-ray cihazları tespit edemiyor 3 boyutlu yazıcı ile üretti, satmaya çalışırken yakalandı X-ray cihazları tespit edemiyor! 3 boyutlu yazıcı ile üretti, satmaya çalışırken yakalandı
08:47 Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un mirasına tedbir kararı Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı
08:27 Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı Türkiye’ye böyle getirildi Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
08:19 Kurtlar Vadisi’nin Selvi’si Büşra Ayaydın, anne oldu Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Büşra Ayaydın, anne oldu
08:19 Serdar Dursun’dan İran’da penaltı krizi Serdar Dursun'dan İran'da penaltı krizi
08:06 Soylu’dan Öcalan’ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem
07:50 Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 19:49:49. #1.11#
SON DAKİKA: Acıpayam'da Yangın: İki Ev Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.