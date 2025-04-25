Adana\'da 475 Hafıza İcazet

Adana'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı merasimle 475 gence icazet belgesi verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'ne katıldı. Merasimde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 475 gence icazet belgesi verildi.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "En hayırlıların bulunduğu mekandayız. Kur'an'ı öğrenenler, öğretenler ve hafızlarımız burada. Farkında mısınız? Şuan da melekler yukarıda kanatlarını germişler, bizim için sağanak sağanak rahmet yağdırıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Mücadelemizi Kur'an'ın yolunda yapıyoruz. Resulullah'ın yolunda mücadelemizi veriyoruz. Çünkü Resulullah'ın bize müjdesi, emaneti, vasiyeti var. O'nun vasiyetini yerine getiriyoruz. Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nde 'Size iki şeyi emanet bıraktım. Bu iki şeye sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı diğeri de Resul'ünün sünneti' buyuruyor. İşte ya Resulullah, senin ümmetin olarak bu vasiyetine uyuyoruz, vasiyetini yerine getirmeye çalışıyoruz. İşte burada ümmetinin bir bölümü. 500'e yakın ümmetinin gençleri senin vasiyetini yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Erbaş sözlerine şöyle devam etti:

"Sevgili gençler, kıymetli hafızlarımız siz Kur'an-ı korumak için hıfzettiniz. Ömrünüz boyunca İnşallah Kur'an sizi koruyacak. Kur'an sizin mümin bir şahsiyet olarak ömrünüzü geçirmenize vesile olacak. Sizler eğitimlerinizi tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığımızın minberlerinde, mihraplarında, kürsülerinde Kur'an kursu sınıflarında görev yapacaksınız. İmam hatip liselerinde öğretmen, ilahiyat fakültelerinde akademisyen, bütün okullarımızda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olacaksınız. Seçmeli Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı derslerini veren öğretmenler olacaksınız." - ADANA